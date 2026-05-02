ちいかわの世界でおなじみの“草むしり検定”。昨年は、ちいかわがついに「5級」に合格し、うさぎが「2級」に昇級しました。このほど、「スーパーアルバイター」の資格を保有するシーサーも含め、3人の頑張りを称えるアイテムが登場し、SNSで話題となっています。

🚩ちいかわパーク 新商品情報🚩

.

5月1日(金)より登場⭐️

.

・ちいかわパーク 小物チャーム (草むしり検定証5級 ちいかわ)

・ちいかわパーク 小物チャーム (草むしり検定証2級 うさぎ)

・ちいかわパーク 小物チャーム (スーパーアルバイター)

各¥600(税込)

.

お待たせしました✨

新しいチャームをつけて、合格のよろこびをシェアしてね🎶

(@chiikawa_parkjpより引用)

ちいかわパーク 小物チャーム

作中に登場する検定証をそのままミニサイズで再現したチャーム、どれも可愛いですね。キャラごとの表情や色味もばっちり。バッグやポーチにつけやすいサイズ感で、ファン心をくすぐる仕上がりになっています。

ラインアップは「草むしり検定証5級(ちいかわ)」「草むしり検定証2級(うさぎ)」「スーパーアルバイター」の全3種。SNSで紹介されると、「やばい、スーパーアルバイターの称号欲しい」「スーパーアルバイター付けて出勤しようかな」「合格の喜びをチャームでシェアって発想が可愛すぎる」「これ欲しい! ちいかわパーク行きてぇ!」と話題に。アルバイトに行くときに付けたり、合格祈願のお守りにするのもいいかもしれませんね。

価格はいずれも600円。気になる方は、ぜひ店頭でチェックしてみてください。