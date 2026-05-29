1万以上の人気映画やTV番組が見放題となる「Prime Video」のプライム会員特典対象作品のラインアップについて、2026年6月に配信開始をする新着作品が発表された。そのうち、注目の新着アニメをピックアップして紹介する。

『LUPIN THE IIIRD THE MOVIE 不死身の血族』

『ルパン三世』シリーズとして約30年ぶりとなる2D劇場版アニメーション『LUPIN THE IIIRD THE MOVIE 不死身の血族』を6月27日から独占配信。

刺客を送り続けてきた黒幕の正体と莫大な財宝を暴くため、世界地図に存在しない“謎の島”を目指したルパン三世たちは、飛行機が狙撃され、「死の島」に不時着してしまう。島の支配者であり、世界を支配しようとする、銃も刀も通じない“死なない敵”・ムオムを前に、ルパン三世は過去と誇り、そして盗人としての矜持を賭けた知略の戦いに挑む。

『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』

1978年に発売されたロングセラーのビスケットをアニメ映画化し、松田元太が声優初主演を務めた『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』を6月1日から見放題独占配信する。

おかしと人間が仲良く暮らすスイーツランドで世界的な人気を誇るスーパーアイドル「たべっ子どうぶつ」。世界征服を目論む「わたあめ軍団」に捕らわれたぺがさすちゃんを救いだすため、戦闘力ゼロのたべっ子どうぶつたちが大冒険を繰り広げる。

アニメ映画(日本)

2026年6月1日配信開始

『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』 ※見放題独占配信

2026年6月19日(金)

『映画 それいけ!アンパンマン キラキラ星の涙』

『映画 それいけ!アンパンマン ばいきんまんの逆襲』

『映画 それいけ!アンパンマン とべ!とべ!ちびごん』

『映画 それいけ!アンパンマン つみき城のひみつ』

『映画 それいけ!アンパンマン 恐竜ノッシーの大冒険』

『映画 それいけ!アンパンマン リリカル★マジカルまほうの学校』

『映画 それいけ!アンパンマン ゆうれい船をやっつけろ!!』

『映画 それいけ!アンパンマン 空とぶ絵本とガラスの靴』

『映画 それいけ!アンパンマン 虹のピラミッド』

『映画 それいけ!アンパンマン てのひらを太陽に』

『映画 それいけ!アンパンマン 勇気の花がひらくとき』

『映画 それいけ!アンパンマン 人魚姫のなみだ』

『映画 それいけ!アンパンマン ゴミラの星』

『映画 それいけ!アンパンマン ロールとローラ うきぐも城のひみつ』

『映画 それいけ!アンパンマン ルビーの願い』

『映画 それいけ!アンパンマン 夢猫の国のニャニイ』

『映画 それいけ!アンパンマン ハピーの大冒険』

『映画 それいけ!アンパンマン いのちの星のドーリィ』

『映画 それいけ!アンパンマン シャボン玉のプルン』

『映画 それいけ!アンパンマン 妖精リンリンのひみつ』

『映画 それいけ!アンパンマン だだんだんとふたごの星』

『映画 それいけ!アンパンマン ブラックノーズと魔法の歌』

『映画 それいけ!アンパンマン すくえ!ココリンと奇跡の星』

『映画 それいけ!アンパンマン よみがえれ バナナ島』

『映画 それいけ!アンパンマン とばせ!希望のハンカチ』

『映画 それいけ!アンパンマン りんごぼうやとみんなの願い』

『映画 それいけ!アンパンマン ミージャと魔法のランプ』

『映画 それいけ!アンパンマン おもちゃの星のナンダとルンダ』

『映画 それいけ!アンパンマン ブルブルの宝探し大冒険!』

『映画 それいけ!アンパンマン かがやけ!クルンといのちの星』

『映画 それいけ!アンパンマン きらめけ!アイスの国のバニラ姫』

『映画 それいけ!アンパンマン ふわふわフワリーと雲の国』

『映画 それいけ!アンパンマン ドロリンとバケ〜るカーニバル』

『映画 それいけ!アンパンマン ロボリィとぽかぽかプレゼント』

『映画 それいけ!アンパンマン ばいきんまんとえほんのルルン』

2026年6月27日(土)

『LUPIN THE IIIRD THE MOVIE 不死身の血族』 ※独占配信

テレビアニメ(日本)

2026年6月1日(月)

『青い花』

『異修羅』

『異修羅 第2期』

『俺の脳内選択肢が、学園ラブコメを全力で邪魔している』

『銀魂 (1年目)』

『銀魂 (2年目)』

『銀魂 (3年目)』

『銀魂 (4年目)』

『銀魂'』

『銀魂'延長戦』

『銀魂゜』

『銀魂．』

『ひとりじめマイヒーロー』

2026年6月8日配信開始

『黒子のバスケ 第1期』

『黒子のバスケ 第2期』

『黒子のバスケ 第3期』 ###2026年6月15日(月)

『はたらく魔王さま!』

『はたらく魔王さま!!』

『はたらく魔王さま!!2nd Season』

『ドラゴンボール』

『ドラゴンボールＧＴ』

『ドラゴンボールＺ』

『ドラゴンボール改』

テレビアニメ(海外)

2026年6月3日(水)

Prime Original『ヴォクス・マキナの伝説』(Legend of Vox Machina／アメリカ)シーズン4 ※午後4時から独占配信

※視聴には会員登録が必要となる。また、一部、情報解禁等の都合上、配信予定を告知できない配信作品がある。また、配信開始日時は変更になる可能性がある。。

原作：モンキー・パンチ (C)TMS

(C)ギンビス (C)劇場版「たべっ子どうぶつ」製作委員会