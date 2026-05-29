1万以上の人気映画やTV番組が見放題となる「Prime Video」のプライム会員特典対象作品のラインアップについて、2026年6月に配信開始をする新着作品が発表された。そのうち、注目の新着アニメをピックアップして紹介する。
『LUPIN THE IIIRD THE MOVIE 不死身の血族』
『ルパン三世』シリーズとして約30年ぶりとなる2D劇場版アニメーション『LUPIN THE IIIRD THE MOVIE 不死身の血族』を6月27日から独占配信。
刺客を送り続けてきた黒幕の正体と莫大な財宝を暴くため、世界地図に存在しない“謎の島”を目指したルパン三世たちは、飛行機が狙撃され、「死の島」に不時着してしまう。島の支配者であり、世界を支配しようとする、銃も刀も通じない“死なない敵”・ムオムを前に、ルパン三世は過去と誇り、そして盗人としての矜持を賭けた知略の戦いに挑む。
『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』
1978年に発売されたロングセラーのビスケットをアニメ映画化し、松田元太が声優初主演を務めた『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』を6月1日から見放題独占配信する。
おかしと人間が仲良く暮らすスイーツランドで世界的な人気を誇るスーパーアイドル「たべっ子どうぶつ」。世界征服を目論む「わたあめ軍団」に捕らわれたぺがさすちゃんを救いだすため、戦闘力ゼロのたべっ子どうぶつたちが大冒険を繰り広げる。
アニメ映画(日本)
2026年6月1日配信開始
- 『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』 ※見放題独占配信
2026年6月19日(金)
- 『映画 それいけ!アンパンマン キラキラ星の涙』
- 『映画 それいけ!アンパンマン ばいきんまんの逆襲』
- 『映画 それいけ!アンパンマン とべ!とべ!ちびごん』
- 『映画 それいけ!アンパンマン つみき城のひみつ』
- 『映画 それいけ!アンパンマン 恐竜ノッシーの大冒険』
- 『映画 それいけ!アンパンマン リリカル★マジカルまほうの学校』
- 『映画 それいけ!アンパンマン ゆうれい船をやっつけろ!!』
- 『映画 それいけ!アンパンマン 空とぶ絵本とガラスの靴』
- 『映画 それいけ!アンパンマン 虹のピラミッド』
- 『映画 それいけ!アンパンマン てのひらを太陽に』
- 『映画 それいけ!アンパンマン 勇気の花がひらくとき』
- 『映画 それいけ!アンパンマン 人魚姫のなみだ』
- 『映画 それいけ!アンパンマン ゴミラの星』
- 『映画 それいけ!アンパンマン ロールとローラ うきぐも城のひみつ』
- 『映画 それいけ!アンパンマン ルビーの願い』
- 『映画 それいけ!アンパンマン 夢猫の国のニャニイ』
- 『映画 それいけ!アンパンマン ハピーの大冒険』
- 『映画 それいけ!アンパンマン いのちの星のドーリィ』
- 『映画 それいけ!アンパンマン シャボン玉のプルン』
- 『映画 それいけ!アンパンマン 妖精リンリンのひみつ』
- 『映画 それいけ!アンパンマン だだんだんとふたごの星』
- 『映画 それいけ!アンパンマン ブラックノーズと魔法の歌』
- 『映画 それいけ!アンパンマン すくえ!ココリンと奇跡の星』
- 『映画 それいけ!アンパンマン よみがえれ バナナ島』
- 『映画 それいけ!アンパンマン とばせ!希望のハンカチ』
- 『映画 それいけ!アンパンマン りんごぼうやとみんなの願い』
- 『映画 それいけ!アンパンマン ミージャと魔法のランプ』
- 『映画 それいけ!アンパンマン おもちゃの星のナンダとルンダ』
- 『映画 それいけ!アンパンマン ブルブルの宝探し大冒険!』
- 『映画 それいけ!アンパンマン かがやけ!クルンといのちの星』
- 『映画 それいけ!アンパンマン きらめけ!アイスの国のバニラ姫』
- 『映画 それいけ!アンパンマン ふわふわフワリーと雲の国』
- 『映画 それいけ!アンパンマン ドロリンとバケ〜るカーニバル』
- 『映画 それいけ!アンパンマン ロボリィとぽかぽかプレゼント』
- 『映画 それいけ!アンパンマン ばいきんまんとえほんのルルン』
2026年6月27日(土)
- 『LUPIN THE IIIRD THE MOVIE 不死身の血族』 ※独占配信
テレビアニメ(日本)
2026年6月1日(月)
- 『青い花』
- 『異修羅』
- 『異修羅 第2期』
- 『俺の脳内選択肢が、学園ラブコメを全力で邪魔している』
- 『銀魂 (1年目)』
- 『銀魂 (2年目)』
- 『銀魂 (3年目)』
- 『銀魂 (4年目)』
- 『銀魂'』
- 『銀魂'延長戦』
- 『銀魂゜』
- 『銀魂．』
- 『ひとりじめマイヒーロー』
2026年6月8日配信開始
- 『黒子のバスケ 第1期』
- 『黒子のバスケ 第2期』
- 『黒子のバスケ 第3期』 ###2026年6月15日(月)
- 『はたらく魔王さま!』
- 『はたらく魔王さま!!』
- 『はたらく魔王さま!!2nd Season』
- 『ドラゴンボール』
- 『ドラゴンボールＧＴ』
- 『ドラゴンボールＺ』
- 『ドラゴンボール改』
テレビアニメ(海外)
2026年6月3日(水)
- Prime Original『ヴォクス・マキナの伝説』(Legend of Vox Machina／アメリカ)シーズン4 ※午後4時から独占配信
※視聴には会員登録が必要となる。また、一部、情報解禁等の都合上、配信予定を告知できない配信作品がある。また、配信開始日時は変更になる可能性がある。。
原作：モンキー・パンチ (C)TMS
(C)ギンビス (C)劇場版「たべっ子どうぶつ」製作委員会