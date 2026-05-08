メガハウスは、『ウルトラマンティガ』より「Ultimate Article ウルトラマンティガ（マルチタイプ）バトルイメージカラーエディション」(33,000円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2026年5月8日(金)10時から予約受け付けが開始となり、2026年10月発送予定。

2026年10月発送予定「Ultimate Article ウルトラマンティガ（マルチタイプ）バトルイメージカラーエディション」(33,000円)

放送開始30周年！迫力の40㎝スケール、リアルディテールとギミックを兼ね備えたUA「ウルトラマンティガ（マルチタイプ）」が戦闘時の臨場感溢れるカラーリングで再び登場。

円谷プロLSS(Light Sculpture Studio)監修協力のもと、マスク細部、スーツアクター権藤俊輔氏の演ずるスタイリッシュかつ引き締まった独特のフォルムを徹底再現。

また、臨場感を演出するライト＆サウンドギミックを搭載しており、スイッチON1で「スパークレンス」の変身音と共にティガアイ（両目）、カラータイマー（青）が発光する。

さらにON2への切り替えでカラータイマー（赤点滅）と連動してタイマー音が約30秒間発動後、マルチタイプの必殺技「ゼぺリオン光線」のサウンドが鳴り響く。

また、オプションアームの交換により力強いファイティングポーズのほか、必殺技「ゼぺリオン光線」2種類のポージングを楽しむことができる。台座用ステッカー（作品ロゴ・ティガサインロゴ）2種が付属する。

(C)円谷プロ