バンダイスピリッツは、『機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争』より「【CTM抽選販売】METAL BUILD ケンプファー 【METAL BUILD EXPO 特別再販】」(44,000円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にてCLUB TAMASHII MEMBERS先行 全会員抽選販売を実施。受付期間は2026年5月12日(火)16時～5月17日(日)23時で、2026年5月18日(月)当選発表、2026年12月発送予定。

2026年12月発送予定「【CTM抽選販売】METAL BUILD ケンプファー 【METAL BUILD EXPO 特別再販】」(44,000円)

METAL BUILDシリーズに『一年戦争』MSが強襲参戦！“闘士”「ケンプファー」が、約180mmの完成品トイとして登場。

ほぼ全ての装甲部が塗装済み。複数のメッキを取り入れて全身に配されたダイキャストが、金属ならではの質感と重量感で本物を演出。開封して直ぐに圧倒的な存在感の「ケンプファー」が手に入る。

オリジナルメカニカルデザイナー「出渕 裕」氏の監修により検討された配色とマーキングは、従来のMETAL BUILDとは一線を画すリアリティのある色彩感と質感を表現。最新の技術を駆使して生み出された「ケンプファー」を是非堪能したい。

※2024年2月お届けの「METAL BUILD ケンプファー」と同内容の商品であり、販売時から販売価格は変更されている。

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