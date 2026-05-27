「ウルトラヒーローズEXPO 2026 サマーフェスティバルIN 池袋・サンシャインシティ」(通称「ウルサマ2026」)を7月18日～8月24日の期間、池袋・サンシャインシティ(東京都豊島区東池袋3-1-4)にて、8月7日～8月17日には大阪・梅田サウスホール(大阪府大阪市北区梅田1丁目13番1号)にて「ウルトラヒーローズEXPO 2026うめだサマーフェスティバル」を開催する。チケット販売は、6月4日より「TSUBURAYA IMAGINATION」有料会員先行販売、6月6日より一般販売開始を行う。

「ウルサマ2026」(東京 池袋・サンシャインシティ会場／大阪 梅田サウスホール会場)

「ウルサマ2026」は、ウルトラヒーローたちが活躍する大迫力のライブステージと大規模な展示が楽しめる夏恒例のイベント。ライブステージには、7月4日に放送開始となる最新テレビシリーズ『ウルトラマンテオ』より、ウルトラマンテオやメインキャストが登場。そして、ウルトラマンシリーズ60周年を記念し、ウルトラマンをはじめ、歴代のウルトラヒーローも登場する演出で、幅広い世代の方々が楽しめる内容となっている。

また、特別な座席として、グリーティングイベント「ミート・ザ・ヒーロー」参加権付きの「ウルトラマンシリーズ60周年記念スペシャルシート」も用意。そのほか、イベント開催記念グッズや最新の人気グッズを網羅した物販コーナー「ウルトラマンデパート」、毎年好評のウルトラヒーローとの撮影コーナー「ウルトラショット」なども実施する。

入場者プレゼント

入場者プレゼントとして、「ウルトラマン カードゲーム」 PRカード「ウルトラマンティガ」を配布予定。

東京会場 みどころ

展示エリア

会場の展示エリアでは、ウルトラマンシリーズ60周年の歴史を辿るゲートから始まり、時代とともに歩むウルトラヒーローたちのジオラマが登場する。バンダイから発売されるシリーズ60周年記念アイテム「DXウルトライズアイ」を使って会場内にあるコードをスキャンすると、特別な体験を楽しめる。

さらに、最新作『ウルトラマンテオ』の世界に入り込んだような空間やジオラマで、作品の世界観をいち早く楽しむことができるという。

ライブステージ

ウルトラヒーローが活躍する大迫力のライブステージを開催する。イベント開催期間中は前期と後期で分け、異なるストーリーを上演。また『ウルトラマンテオ』より、主人公･光石イブキ(演・岩崎碧)、風間エマ(演・神谷天音)、和泉カンナ(演・中田乃愛)、火浦リンタロウ(演・上村侑)、苫米地ワタル(演・森本竜馬)もステージに登場する。

『ウルトラマンテオ』メインキャスト出演予定

光石イブキ(演・岩崎碧):前期7月18日、19日、20日、25日、26日、8月1日、2日、後期8月12日、22日、23日

風間エマ(演・神谷天音):後期8月10日、11日

和泉カンナ(演・中田乃愛):後期8月13日、14日

火浦リンタロウ(演・上村侑):後期8月15日、16日

苫米地ワタル(演・森本竜馬):後期8月8日、9日

オリジナルライブステージ応援アイテム

ライブステージに登場するウルトラヒーローに合わせて色が変わるオリジナルライブステージ応援アイテム も販売。ウルトラヒーローのピンチに合わせて想いを光のエネルギーとしてウルトラヒーローに届けることができ、より臨場感と一体感をお楽しみいただけるアイテムだ。

応援アイテムは円谷プロ直営オンラインストア「ツブラヤストアONLINE」やイベント会場内で購入可能。

憧れのヒーローと記念撮影「ウルトラショット」、「ウルトラマンデパート」も

様々なウルトラヒーローと一緒に記念撮影ができる「ウルトラショット」や、イベント開催記念グッズも手に入る充実の物販コーナー「ウルトラマンデパート」も開催する。また、円谷プロ直営オンラインストア「ツブラヤストアONLINE」では関連グッズの先行予約を受付中だ。イベント開催前のグッズ購入で、スムーズにイベントを楽しめる。

「ウルトラヒーローズEXPO 2026 サマーフェスティバル IN 池袋・サンシャインシティ」 開催概要

会場:池袋・サンシャインシティ文化会館ビル4F展示ホールB(東京都豊島区東池袋3-1-4)

日程:前期/STAGE1 7月18日～8月3日、後期/STAGE2 8月5日～8月24日(※休業日8月4日)

大阪会場みどころ

今年で3回目の開催となる大阪会場「うめだサマーフェスティバル」のライブステージでは、大阪会場限定のストーリーを実施。一部公演には『ウルトラマンテオ』の主人公･光石イブキ(演・岩崎 碧)が登場する。

『ウルトラマンテオ』メインキャスト出演予定

光石イブキ(演・岩崎碧)日：8月7日、8日、9日、15日、16日、17日

また、一部公演にはウルトラヒーローが来場者をお出迎えし、イベントの入場から終わりまでウルトラヒーローと触れ合える時間を楽しめる。その他、グリーティングイベント「ミート・ザ・ヒーロー」や、ウルトラヒーローと一緒に記念撮影ができる「ウルトラショット」も開催。物販フロアの会場となる阪神梅田本店との連動企画なども後日発表予定だ。

「ウルトラヒーローズEXPO 2026 うめだサマーフェスティバル」 開催概要

ステージフロア〈「NEW GENERATION THE LIVE」(ライブステージ)、「ウルトラショット」(撮影会)会場〉

会場:梅田サウスホール(大阪府大阪市北区梅田1丁目13番1号 大阪梅田ツインタワーズ・サウス11F)

日時:8月7日〜8月17日

物販フロア〈展示エリア、「ウルトラマンデパート」（物販コーナー）会場〉

会場:阪神梅田本店8階催場(大阪府大阪市北区梅田1丁目13番13号／TEL: 06-6345-1201)

日時:8⽉5⽇〜8⽉17⽇10:00-20:00(※最終日は17:00閉場)

入場料：無料

「ツブラヤストアONLINE」では関連グッズの先行予約開始!

円谷プロ直営オンラインストア「ツブラヤストアONLINE」では関連グッズの先行予約を受付中。ウルトラペンライトやベースボールシャツの新作をいち早く手に入れることが可能。

先行予約の受付期間は5月26日21時～7月5日。出荷予定は7月10日より順次。