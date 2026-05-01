バンダイスピリッツは、『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア ベルトーチカ・チルドレン』より「METAL BUILD Hi-νガンダム専用HWSオプションセット」(19,800円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2026年5月7日(木)16時から予約受け付けが開始となり、2026年11月発送予定。

2026年11月発送予定「METAL BUILD Hi-νガンダム専用HWSオプションセット」(19,800円)

『METAL BUILD Hi-νガンダム』2商品に対応した重装備、HWSが登場！ハイパー・メガ・ライフル、ハイ・メガ・シールドに加え、展開ギミックを備えた各部パーツが重厚感のあるシルエットを構成する。

「Hi-νガンダム」専用のHWS(ヘビー・ウェポン・システム)装備が満を持して登場。大型装備ハイパー・メガ・ライフル、ハイ・メガ・シールドに加え、追加装甲の各部に展開ギミックを搭載する。各部の増設スラスターと合わせ、HWSの名前にふさわしい重厚なボリュームのシルエットを作り上げる。

なお、本商品は「METAL BUILD Hi-νガンダム」「METAL BUILD Hi-νガンダム[METAL BUILD EXPO]」双方の商品に対応している(一部仕様除く)。

(C)サンライズ