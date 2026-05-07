バンダイは、『仮面ライダー クウガ』より「アークル 超古代石化バージョン」(19,800円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年9月発送予定。

「アークル 超古代石化バージョン」は、2000年に放送された『仮面ライダークウガ』第1話にて登場した、超古代から出土された変身ベルト「アークル」について、石化状態を再現したバージョン。今回、初の商品化となる。なお、光る・鳴る機能は搭載していない。

2026年2月に発売した「CSM変身ベルト アークルver.25th」の金型を用いて、一部パーツを新規造形し、さらに特殊な塗料を用いて、まるで石のような質感の塗装を施した、重厚感のある変身ベルトだ。

特殊な石塗料は、化石の肌触りに近い、ツヤの無く薄く凹凸のついた質感となっており、至近距離での鑑賞に堪えうるよう、べたの一色ではなく、細かな粒子塗装を施すことにより、非均一感と風化感を感じさせる外観となっている。さらに造形では「CSM変身ベルト アークルver.25th」で空いていたスピーカーやセンサーの穴部分を埋め、さらにベルト帯が破損された状態のビジュアルも、新規設計にて再現した。発売済みの「CSM変身ベルト アークル」と合わせて、『仮面ライダークウガ』の世界観に浸ることのできるアイテムだ。

セット内容

アークル 超古代石化バージョン…1

商品サイズ

アークル 超古代石化バージョン……H約107mm×W約410mm×D約320mm

(C)石森プロ・東映