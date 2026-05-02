バンダイは、『ハートキャッチプリキュア！』より「Pretty Memories ハートキャッチプリキュア！ 変身香水 ココロパフューム」(6,930円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年10月発送予定。

2026年10月発送予定「Pretty Memories ハートキャッチプリキュア！ 変身香水 ココロパフューム」(6,930円)

プリキュアシリーズの作中に登場するアイテムを、より美しく、プリティに再現した復刻玩具のシリーズ「Pretty Memories」。その第8弾として、2010年に放送された『ハートキャッチプリキュア！』より、作中の変身アイテム「ココロパフューム」を大人向けのなりきり仕様で商品化。

商品の外観は放送当時のデザインの再現にこだわっており、本体を操作すると、LEDが発光。メッキ塗装を施すことで、より高級感のあるデザインを追求している。

音声は、キュアブロッサムとキュアマリン2人の変身セリフを完全新規収録。アニメと同様のBGMやサウンドエフェクト、キャラクターセリフを楽しむことができる。

さらに、アニメの花言葉シーンをイメージした「花占いモード」を搭載。プリキュアだけでなく、シプレとコフレのオリジナル音声を聞くことができる。

主題歌「Alright！ ハートキャッチプリキュア！」も収録。プリキュアたちになりきってアニメの世界観を楽しむことができる商品になっている。







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