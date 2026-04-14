「小力のアホはそんなことしよったんか」お笑い芸人の明石家さんまが、道路交通法違反容疑で捜査中の長州小力をたしなめた――。

明石家さんま

「なぜ? っていうことを本人はやってしまう」

東京都内の路上で、信号無視や無免許運転をした疑いで、警視庁に捜査されている長州。YouTubeに公開された謝罪動画では、「ご迷惑をかけたことを心より深く反省し、申し訳なく思います」と頭を下げ、「赤信号で停車中に、室内で物を落としてしまった。前を見ないで青信号になったと思い込んでしまった」「警察官に免許を提示したところ、“有効期限が1カ月切れた状態です”と告げられ、免許更新を忘れていたことに気づいた」と説明した。

11日のMBSラジオ『MBSヤングタウン土曜日』(毎週土曜22:00～23:30)で、詳細を知ったさんまは、「ああ～、小力のアホはそんなことしよったんか」と残念そうに吐露。「なんでこういうこと……。吉本の芸人でもそやねんけど、なぜ? っていうことを本人はやってしまうからな。気の緩みなのか、甘えなのか」とショックを受けた様子で、「本人は行くのを忘れてたのか。(免許更新の)猶予は1カ月あんねんな。邪魔くさかったのか、忘れたのか。無免許になってしまって……」とつぶやいた。

また、「吉本芸人たちも、接触事故を起こして“気づいてなかった”とか。なんで? と思うねん。ちょっと擦ったら、“すんません、保険のほうに連絡しますわ”って。何でもないことやん。何かにぶつかるって結構あるからな。そのときにちゃんと謝れば何もないのに……」といぶかしげに語ったさんま。「こんなんで仕事休まなあかんて。どういう心の緩みやねん」とピシャリ言い放ち、「俺はちょっとした接触でも、すぐに降りて“すんません”って言う。向こうが悪い場合もあるし。そういうのを繰り返してきてんねんけど。人それぞれの性格なのかな?」と首をひねっていた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。