お笑いコンビ・ナイツの塙宣之が、11日に更新した自身のYouTubeチャンネル『ナイツ塙会長の自由時間』で、令和ロマンの魅力について語った。

ナイツの塙宣之

「頭ひとつ抜けてる」「その場を威圧するのは強い」

「くるま熱愛…ナイツ塙が語る、令和ロマンの魅力」と題して公開された動画内で、『M-1グランプリ』優勝前の令和ロマンが、自身のラジオ番組『ナイツ ザ・ラジオショー』(ニッポン放送)に何度が出演していたことに言及。「やっぱり頭ひとつ抜けて、トークとかも面白かったからね」と振り返りつつ、「その場を威圧するのは強いよね」と評した。

また、ネタ作りをメインで担当する高比良くるまに関して、「どういう人生歩むんだろうな、ほんと」としみじみ。さらに、漫才制作のスタイルが「音楽や映画、本といった作品に多く触れ、そこから着想を得る」形であることを知り、「そんな感じの漫才だもんね。表現ができるというのがすごいよね。あいつは全部表現できるから」と称賛した。

さらに「いろんなものを吸収して漫才にできるっていうのは、どうやって作ってるのか、俺も知りたいぐらいだけどね」と関心を示し、「漫才の作り方をほんと教えてもらいたいな。どういう風に作るんだろうね。くるまの脳みそって」と興味深げに話していた。