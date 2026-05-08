好奇心いっぱいで吸収力の高い子どもたち。せっかくなら、驚きや発見のある遊びをたくさん体験させてあげたいですよね。そんなとき、こちらのマジックを披露してみてはいかがでしょう? きっと、好奇心をくすぐるはずです。

【脳がバグる😳消しゴム瞬間移動マジック】

え！なんで⁉︎ってなるやつ

手を握って開いたら…まさかの“瞬間移動”

子どもも大人も100%ひっかかる

子ども達もびっくりだったよ

準備するもの

・消しゴムだけ

おうちで簡単にできるからぜひ親子でやってみてね

(@okay_mama23より引用)

「消しゴム瞬間移動マジック」の動画をInstagramに投稿したのは、親子でできる遊びを紹介している「おっけーまま⌇かがくの芽を育てる簡単おうち遊び(@okay_mama23)」さん。

まず、消しゴムのカバーを外して手のひらに置きます。

反対の手でカバーを持ち、消しゴムにおまじないをかけると…

なんと、外したはずのカバーが元通りに! まるで瞬間移動したかのように見えます。

「どうなってるの?」と首をかしげてしまうこのマジック。皆さんは仕組みがわかりましたか?

その後、投稿主さんはタネあかしを公開しています。

消しゴムのカバーを2枚用意し、1枚は2面だけ残して切り落とし、それを消しゴムに装着します。

さらに、その上から通常のカバーをかぶせれば準備完了です。

マジック中に通常のカバーを外したあと、手に持ったと見せかけて、気づかれないようテーブルの下に落とします。

消しゴムを指先に置いて握って再び開くと、消しゴムがくるっと回転し、2面のカバーが見える状態に。これによって、あたかもカバーが瞬間移動したように見えるのです。

元の投稿は大きな反響を呼び、再生回数321万回以上を記録(5月6日時点)。「初見ではビックリしてしまった 凄い」「全然わからん」「あーわかった」「ん、? どゆこと?」「インパクトがあって素晴らしいです。自分も知人相手にやろうかな?」「後ろ側ちょっと見えたけど普通にこれはすごい」など、数々のコメントも寄せられました。

投稿主さんに聞いてみた

多くの人を楽しませてくれたこのマジックについて、投稿主のおっけーままさんに話をお聞きしました。

── この手品を上手にやるコツなどありましたら教えてください。

タネが見えないように手元の角度に気をつけることです。カバーが2重になっているので、それを外すのに少し苦戦しましたが、いかに自然に見えるかを意識しました。

── ご家族の反応はいかがでしたでしょうか?

「え、なんで!?」としっかり驚いてくれて、その後の種明かしまで含めてとても盛り上がりました。

── 今回のポストが大きな反響を生んでいますが、率直なご感想などはございますか?

沢山の方に見ていただき、とても嬉しく思っています。身近なもので親子で楽しめるおうち遊びに興味を持っていただけた事が、すごく励みになりました。

特別な道具がなくても、消しゴムだけでできるこのマジック。家族や友達と遊んでみてはいかがでしょう♪