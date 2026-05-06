Gloriaが手掛けるクセ強キャラクター「たまごあし」をご存知でしょうか?

ヨガのような謎のポーズを得意とする“美脚の妖精”、それが「たまごあし」です。なんともシュールでコミカルなクセ強ビジュの持ち主で、見た人の心を確実に癒してくれる不思議なイキモノです。

そんな「たまごあし」が、このほど、ぷっくりシールになって「ニトリ」に登場。SNSで話題となっています。

#ニトリ からシールが登場!

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🔽詳細

https://nitori-net.jp/ec/cat/LifeSuppliesDailyNecessities/Hobbie/PuffyStickers/1/

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可愛らしい「たまごあし」のシールがニトリで手に入る!

19種のデザインを一気に見せちゃいます👍

(@NitoriOfficialより引用)

お寿司や恐竜、フルーツ、スイーツなど、さまざまなモノになりきっちゃってる「たまごあし」、その数、なんと19種。どれもお似合いですが、どんなモノに変身しようとも、くすっと笑わずにはいられないビジュがたまりません! これがニトリで手に入るなんて、嬉しいですね。

SNSでは、「何これ可愛いんだがw」「たまごあしってなに。」「すんごいクセがある」「今ニトリ行ったら、めっちゃゆるいシールが売ってて、すごく良きと思ったw」「かわいいなwww 欲しいwww」といった声が。「たまごあし」の不思議な魅力に、みなさん既にやられてしまったようです。

サイズは約幅20×奥行1×高さ9.5cmで、価格は499円。気になる方は、ニトリで探してみてくださいね。