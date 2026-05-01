交通の秩序を守り、安全な走行を支える道路の白線。車はもちろん、歩行者や自転車など、皆の日々の安全を守る大きな役割を果たしています。

Xでは現在、その白線を引く“技術”が大きな注目を集めています。

足さばきが神。

道路の白線の下書きしてます💁‍♀️✨

(@minamikensetsuより引用)

「足さばきが神」とコメントし、動画をXにポストしたのは徳島県の総合建設業【南建設】の公式アカウント「南建設㈱(@minamikensetsu)」さん。動画に映っているのは、協力会社に所属する23歳の若手社員。国家資格の路面標示施工技能士さんです。

まずは白線の下書きから。 紐を両足で踏み、足と足の間の紐を棒で弾いてチョークのラインをつける作図作業です。

これが本当に見事な足捌き。 足がもつれることなく、一定のリズムでスタスタと歩いていきます。投稿主さんも「なんで足絡まらんのw うめぇな」と驚きを隠せません。

続いて白線の塗装へ。 重そうな機械を上手くハンドリングしながら、引いたばかりの白線のすぐ脇を歩いて作業を進めていきます。

うっかり踏んでしまう……なんてこともなく、丁寧に進んでいく足取り。 投稿主さんは「自分なら踏みまくる自信がある」とその技術の高さに唸ります。

さらに注目すべきが、白線の“繋ぎ目”。 白線の途切れた箇所から再開しているにもかかわらず、どこが境目なのか全く分かりません。

これはまさに神業!!

若年ながらも熟練したような見事な技術で、見ているだけで引き込まれてしまいます。

この投稿は大きな反響を呼び、1.9万件のいいねを記録(4月30日時点)。「天才が天職を得た感じですね。いやマジでつなぎ目分からん…」「作業風景初めて見た。ライン見るたびにエグい技術とは思ってた!」「いつまでもずーっと見ていられる」「天性の才能ですね。丁寧なお仕事をありがとうございます」「職人さん全力応援 かっこいい!!!!」「この若さで匠の技!」など、数々のコメントも寄せられました。

投稿主さんに聞いてみた

多くの称賛を集めた今回の投稿について、南建設㈱さんにさらに詳しい話をお聞きしました。

── この作業を見ていたご感想を改めてお聞かせいただけますか?

23歳という若さにも関わらず、手際がよく正確に作図やラインを引けるのが凄いと思いました。

自分はラインを引いてないですが、見ているだけで気持ちよくなりました(笑)

── 今回のポストが大きな反響を生んでいますが、率直なご感想などはございますか?

みなさんからのコメントが、「いつも綺麗な道路を作ってくれて感謝しています」「こういうの普段見られないから嬉しい」などのどれも温かいコメントばかりでとても嬉しくなりました。

建設業はマイナスのイメージが強い職種ではありますが、動画をきっかけに建設業に興味を持ってもらえるような楽しい投稿をしていけたらいいなと思っています!

一見シンプルに見える白線にも、驚くほど繊細で高度な技術が詰まっているのですね。そして、その技が日々の道路の安全を支えていることに改めて気付かされましたね♪