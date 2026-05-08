「あぁ、猫になりたい」。一度くらい、こう思ったことのある人は少なくないはず。では実際に、来世で猫になれる確率はどれくらいなのでしょうか? 現在SNSでは、その試算結果が多くの注目を集めています。

猫になれる確率調べたら絶望した話

その確率…0.000000006%!

きぇぇぇぇぇぇぇ😭😱 人間が0.00000008%

計算はAIにお願いしたので間違ってたらすみません

どのみち低確率😫

鳥に生まれ変わるのもいいよね

猛禽類になりたいって一時期目指してた

虫はまぁ短命が多いしセミとかは楽しいのかもしれない

蝶のほうがいいかな

(@ponhiro_lifeより引用)

Instagramにこの投稿をしたのは、愛猫の「りく君」と「そら君」と暮らし、猫との住まいアドバイザー・猫の育て方アドバイザーの資格を持つ「ぽんひろ りくとそらと三人暮らし(@ponhiro_life)」さん。

ぽんひろさんが「あ〜ねこになりてぇ〜」と思い、軽い気持ちで調べてみたところ、そこには絶望が待っていたそう。

世界にはおよそ6億匹の猫がいるとされており、そこから「他の生き物の数と比べれば確率が出せるのでは?」と考え、ぽんひろさんは単純計算で調査を始めました。

昆虫1000京匹、魚10兆匹、鳥500億羽、人80億人、猫6億匹、その他哺乳類100億頭として計算し、猫になれる確率は……

導き出されたのはなんと、0.000000006%という驚きの数値に! ちなみに人間になれる確率も、0.00000008%とかなりの低確率。

絶望を感じると同時に、ほぼ100%に近い確率で「虫になる」ということまで判明。さらに細菌や植物まで含めれば、猫になれる確率はより下がることになってしまいます。

ここでぽんひろさんは、あることに気づきます。

「今いる猫様も人間もみんな奇跡なんだ」

ちなみに宝くじ1等の確率は0.00001%。猫になるよりもはるかに高確率! こう考えると当たる気がしてきちゃうから不思議です。

「来世に期待してもどうせ虫。虫はまぁ短命が多いしセミとかは楽しいのかもしれない。蝶のほうがいいかな」「鳥に生まれ変わるのもいいよね。猛禽類になりたいって一時期目指してた」と思いを巡らせるぽんひろさん。

最後は「猫になるためにたくさん徳をつんでおこう」と締めくくられていました。

なお、この計算はAIによるもので「間違っている可能性もある」とのこと。それでも、心に残る内容ではあります。

この投稿は大きな反響を呼び、2万件のいいねを記録(5月6日時点)。「なんか心に沁みるお話 今ここにいる奇跡を有難く、楽しい人生&猫生を過ごし過ごさせたいと思います」「来世に期待してもどうせ虫。に笑ってしまいました 人間に生まれた奇跡、ねこたちと暮らせる奇跡をかみしめます」「虫になったら猫にやっつけられてまたすぐ転生できそう笑」「やはり、猫様は崇高な生き物なのですね」など、数々のコメントも寄せられました。

投稿主さんに聞いてみた

大きな反響を呼んだ今回の投稿について、投稿主のぽんひろさんに詳しい話をお聞きしました。

── ぽんひろさんがもし猫になったら、してみたいことなどはありますか?

してみたいことはたくさんあります！ ひたすら寝る、ジャンプやキャットウォークを駆け回る、液体(柔軟性)を楽しむ、猫団子など猫同士のコミュニケーションをしてみたい、下僕にかわいいアピールして誘惑などですかね(笑)

── この投稿が大きな反響を生んでいることについて、率直なご感想などはございますか?

思ったより反響があったことにまずビックリしました。「やっぱみんな猫になりたいのかなぁ」って。「今現在の奇跡を大切にしたい」っていうサブテーマみたいなものも考えて投稿したので伝わって良かったです。

予想をはるかに下回る確率に驚かされつつも、逆に“今”がどれだけ特別かを教えてくれる今回の投稿。何気ない日常を、今まで以上に大事に過ごしていきたくなるお話でした♪