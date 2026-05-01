猫といえばクールでマイペース、というイメージを持つ人も多いかもしれません。が、SNSでは現在、こちらの猫ちゃんが見せる“甘えん坊ぶり”が話題となっています。

もはや抱っこでもない。

腰が砕ける未来がみえる。

甘えん坊猫と暮らすとこうなる。

(@s.kotaro0530より引用)

愛猫・つくねちゃん(3歳・女の子)の動画を投稿したのは、Instagramユーザーの「こたとつーちゃんと時々おたま(@s.kotaro0530)」さん。

抱っこが大好きなつくねちゃんは、抱っこしていないと怒ってしまうそうです。

そんなときは抱っこ紐に入れて家事をこなすという飼い主さんですが、つくねちゃんはまったく降りようとしません。

洗濯物を畳むときも、料理をするときも、「降りないぞ」と言わんばかり。飼い主さんが動き回る中で抱っこの居心地が変わっても、その場を離れる気配はありません。

さすがに洗い物のときは水がかかってしまうため、今度こそ降りるのではないか、と思いきや……

飼い主さんがつくねちゃんを後ろに回しても、抱っこ紐に入った状態をキープ!

ここまで「抱っこされたい」という気持ちを貫くつくねちゃん。飼い主さんの腰が心配になってしまいますが、全身で甘えてくるつくねちゃんの愛らしさに心をつかまれますよね♪

この投稿は大きな反響を呼び、再生回数65万回以上、3.5万件のいいねを記録(4月27日時点)。「1日でいいのでその場所変わってもらえません？笑」「ぬち様の腰が心配ですが羨ましくもある、、、つくね姫かわいすぎます」「強い意志を感じるぜ つーちゃん」「つーちゃんにとって安全安心ゾーンなんですね! もふもふ美人な甘えた姫可愛い」など、数々のコメントも寄せられました。

投稿主さんに聞いてみた

いわゆる「猫」のイメージとは正反対なつくねちゃんについて、さらに詳しい話を投稿主さんにうかがってみました。

── 普段のご様子や性格、可愛らしいなと思うところなどを教えていただけますか?

良くも悪くも好き嫌いがはっきりしていて何事も0か100の子です。とにかくギャップがすごくてそこがフォロワーさまに愛されているところでもあります。

一匹狼のツンデレタイプなのですが、そのツンとデレをつくねは相手によって使い分ける賢い子ですね。

例えば兄妹猫や旦那には基本ツンなのでデレることはほぼありません。兄妹は遊びのつもりでじゃれあいにいっても、つくねはキレて全力で相手を吹き飛ばします。まるでチンピラのように兄妹をオラオラ睨みつけてますね。

しかし私には基本デレなので、甘えたい時は抱っこされるまで文句言い続けますし、どこまでもついてきます。

だから動画のように抱っこ紐であやしながら家事をしています。

こういった性格もあって3兄妹で一番手のかかる子なのですが、その分一番素直に愛を全力で伝えてくれる子なので、やっぱりそういうところはかわいいなと思っちゃいますね。結局わがままをきいてしまうので、上手いこと転がされています。

ツンデレだけど投稿主さんにはまっすぐ甘えるつくねちゃん。抱っこされて満足そうな表情はとても幸せそうでしたね♪