人気漫画家「あらゐけいいち」の独特の世界観を完全再現したカプセルトイが8月に登場。SNSでは早くも注目が集まっています。

🆕✨2026年8月発売商品🆕✨

🟡🟡🟡カプセルトイ🟡🟡🟡

「あらゐけいいちの立体」

大人気コミック「日常」や「CIT」の

あらゐけいいち氏の世界観を立体で完全再現💫

存在感のあるボリューム感は必見です!

カプセルトイ専用筐体にて2026年8月発売予定🗓️

どうぞお楽しみに!

(@SOTA170317より引用)

大人気コミック『日常』『CITY』で知られる漫画家・あらゐけいいち氏のキャラクターたちが、まさかの立体化。丸みのあるフォルムに、絶妙に抜けた表情と不思議なポーズ。あらゐけいいちワールド全開のキャラクターたちが、そのままミニチュアサイズで完全再現されています。

ラインアップは、「さかさうさぎ」「ミルクねこ」「よだれいぬ」「トナカイ」「ゆめたまご」の全5種。何度見ても、「なんでこうなった?」「どこからこんな発想が?」とツッコミたくなっちゃいますが、このクオリティがカプセルトイで手に入るなんて、嬉しいですね。

SNSで紹介されると、「やばい、やばいやばい!!!! ずっと欲しくてずっと待ってた(泣) いっぱい!ありったけ!ぜんぶ!回す!」「嬉しい!逆さウサギしか持ってなかったから次は全部狙いたい」「トナカイ欲しいwww」「全部かわいいけど、名前的にゆめたまご当てたい気持ち笑」「見つけたら絶対やりたい!!!」といった声が続々と。実は「再販」。昔コンプできなかった人の“眠っていた収集欲”を、完全に目覚めさせてしまったようです。

再販をきっかけに、あらゐけいいちワールドへの熱が再び高まっている今回のカプセルトイ。発売は8月予定とのことなので、気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。推しキャラとの“再会”が叶いますように!