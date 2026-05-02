7月24日公開予定のちいかわ初の劇場版『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』、楽しみすぎて待ちきれない人も多いと思いますが、そんな中、画像チェキ(TM)️とムビチケ前売券(オンライン)がひとつになった「ムビチェキ」が登場。SNSで話題となっています。

本日より

『#映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』

ムビチェキの販売がスタート✨

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ちいかわ、ハチワレ、うさぎが

本物のチェキに📸ˊ˗

※期間限定かつ受注生産となります。

※劇場窓口では販売いたしません。

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その他前売券情報は🔽

https://chiikawa.toho-movie.jp/news/ticket.html

(@chiikawa_movieより引用)

今回発売されたムビチェキは、裏面に『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』のムビチケ情報(購入番号・暗証番号)がシールで貼り付けられており、通常のムビチケと同様に映画館の座席指定を行う事が可能。

ラインアップは、ちいかわver.」「ハチワレver.」「うさぎver.1.」「うさぎver.2.」「ちいかわ+ハチワレver.」の全5種。それぞれ映画の一コマがプリントされていて、とってもキュート。ますます映画への期待がふくらむデザインとなっています。

このニュースに、SNSでは「何このかわいいムビチケは」「ムビチェキなんてあるの! もうアイドル笑」「可愛いやん 買うしかないじゃん」「本物チェキで手元に残せるの嬉し」「これは買わないと! 映画が楽しみで仕方なすぎる」と話題に。

サイズはH86 mm ×W54 mmで、価格は2,880円(送料別)。4月27日～5月31日までの期間限定受注販売となっています。ただし、それぞれ予定枚数に達した時点で販売終了となってしまいますので、ゲットしたい方は、お早めにどうぞ!!