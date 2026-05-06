映画館で流れるあのオープニング映像。開幕のワクワク感をそのまま持ち帰れるようなグッズが、このほどカプセルトイ化されました!

＼先行公開/

2026年8月頃発売予定

「東映ヒストリカル グッズコレクション」

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▼6個パック 予約開始

https://info.kenelephant.co.jp/3PFEvXQ

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価格

カプセルトイ 1個 400円

ブラインドボックス 1個 440円

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※開発中につき内容が変更となる可能性があります。

(@kenelestaffより引用)

東映のオープニングといえば「荒磯に波」でしょうか。岩に打ち寄せる波に、どーんと東映の三角ロゴが登場。四方に放たれる光とともに、映画への期待も膨らみますよね。さらに、時代を感じられる「配給」のオープニング映像、かなり渋いです。

「東映」の歴史とともに変貌を遂げてきたそのオープニング映像が、このほどバッグやハンカチなどにカプセルトイ化。1回400円で、ラインアップは、「映画パンフレット用バッグA」「映画パンフレット用バッグB」「ハンカチ」「アクリルブロック」「映画チケット用ケース」の全5種。普段使いしても飾っても素敵なグッズや、映画を観るときに役立つグッズなど、映画ファンにはたまらないラインアップとなっています。

8月の発売に向けて監修中とのことですが、オンラインストアでは6個パック(2,640円)の予約がスタート。このニュースに、「これはまたナイスな商品開発♪ハンカチとアクリルブロックが欲しい」「やばい!アクリルブロックほしい」「映画チケット用ケースが可愛くてほしいです」「東映特撮フィギュアの背景に」「東映を箱推ししたい時に助かるやつ」「これめっちゃいいなwww」などなど、歓喜と期待の声が続々と寄せられています。

長年親しまれてきたオープニング映像を、手のひらサイズで楽しむことができる今回のシリーズ。オープニングで味わうあの高揚感を、日常の中でも味わってみてはいかがでしょうか?