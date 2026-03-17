オリジナル文具やキャラクター商品を手がけるカミオジャパンからこのほど、話題のぷっくりシールが登場。食料品や古代エジプト、海の生き物など、大人の図鑑が3Dの立体シールになっちゃいました。

【3D大人の図鑑シール】

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立体・大人の図鑑第2弾✨

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平面でも人気の古代エジプトをはじめ

スーパー、パン、クラゲ、ウミウシなど新作も◎

さらに鉱物編2も登場です💎

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立体でよりリアルさが増したテーマたちもお楽しみください

(@kamiojapanより引用)

3D大人の図鑑シール

こちらは、ウミウシ編。ぷっくりキラキラしていて、きれいですよね。シールの可愛さに見惚れちゃいますが、ウミウシだけでこんなに種類があることにもびっくり。さすが、“大人の図鑑”。

種類はほかにも。



3D大人の図鑑シール

どれもちょっとマニアックで可愛いですね。SNSで紹介されると、「わわ、パンがめっちゃかわいい…!」「わー、鉱石にも新しいの出るぅ。可愛い」「美しきビジュのウミウシたちが勢揃いだよ」「全部可愛いじゃんね」「これは私に刺さる…」と話題に。

価格は1枚495円。賢くもなれちゃう大人の図鑑シール、気になる方はチェックしてみてくださいね。