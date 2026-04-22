ロフトネットストアにて、「ボンボンドロップシール」8商品の抽選販売が実施されます。応募期間は4月24日10:00～4月27日23:59、当選発表は4月30日を予定しています。
今回抽選が行われる商品は、「ボンボンドロップシール」サンリオキャラクターズシリーズより、「ハローキティ・赤」「ハローキティ・ピンク」「マイメロディ」「ハンギョドン」「はぴだんぶい」「ポムポムプリン」「シナモロール」「クロミ」の8種類(各550円)。
各商品ごとに1人1回まで応募が可能。応募期間は4月24日10:00～4月27日23:59で、当選発表は4月30日にメールにて当選者のみ通知となります。
＼予告／— ロフトネットストア (@LOFT_NETSTORE) April 22, 2026
ロフトネットストアにて一部立体シールの抽選販売を行います。
【応募期間】4/24(金)10:00～4/27(月)23:59
【当選発表】4/30(木)予定
各柄ごとに応募可能です。
※先着順ではございません。
応募ページはこちらhttps://t.co/gDvQQGmsRk pic.twitter.com/nraUgQIDRU