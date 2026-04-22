ロフトネットストアにて、「ボンボンドロップシール」8商品の抽選販売が実施されます。応募期間は4月24日10:00～4月27日23:59、当選発表は4月30日を予定しています。

今回抽選が行われる商品は、「ボンボンドロップシール」サンリオキャラクターズシリーズより、「ハローキティ・赤」「ハローキティ・ピンク」「マイメロディ」「ハンギョドン」「はぴだんぶい」「ポムポムプリン」「シナモロール」「クロミ」の8種類(各550円)。

各商品ごとに1人1回まで応募が可能。応募期間は4月24日10:00～4月27日23:59で、当選発表は4月30日にメールにて当選者のみ通知となります。