「アニメ「鬼滅の刃」みに隊士 ぷくぽこシール（全15種）」の予約がアニプレックスオンラインにて4月17日よりスタートした。価格は770円、注文受付期間は4月17日～5月10日23:59まで。受注生産商品となり、お届け時期は2026年7月末より順次お届け。なおアニプレックス オンライン限定商品ではない。

「アニメ「鬼滅の刃」みに隊士 ぷくぽこシール（全15種）」は、ぷっくりぽこっと立体感がかわいい、デフォルメされた「みに隊士」たちのシール。つるんとした少し硬めの素材感で、貼るだけで手帳やスマホケース、小物を楽しくデコレーションできる。

ラインナップ

ラインナップは下記の通り。刀を構えたり、丸い頭がかわいらしい後ろからの姿など、様々なポーズや顔のアップ、ひらがなの名前や刀の鍔といったデザインがシールになっている。

竈門炭治郎

竈門禰豆子

我妻善逸

嘴平伊之助

不死川玄弥

栗花落カナヲ

煉獄杏寿郎

宇髄天元

時透無一郎

甘露寺蜜璃

冨岡義勇

胡蝶しのぶ

悲鳴嶼行冥

不死川実弥

伊黒小芭内

※「禰」は「ネ＋爾」、「煉」は「火+東」が正しい表記となります。

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