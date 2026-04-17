「アニメ「鬼滅の刃」みに隊士 ぷくぽこシール（全15種）」の予約がアニプレックスオンラインにて4月17日よりスタートした。価格は770円、注文受付期間は4月17日～5月10日23:59まで。受注生産商品となり、お届け時期は2026年7月末より順次お届け。なおアニプレックス オンライン限定商品ではない。
「アニメ「鬼滅の刃」みに隊士 ぷくぽこシール（全15種）」は、ぷっくりぽこっと立体感がかわいい、デフォルメされた「みに隊士」たちのシール。つるんとした少し硬めの素材感で、貼るだけで手帳やスマホケース、小物を楽しくデコレーションできる。
ラインナップ
ラインナップは下記の通り。刀を構えたり、丸い頭がかわいらしい後ろからの姿など、様々なポーズや顔のアップ、ひらがなの名前や刀の鍔といったデザインがシールになっている。
- 竈門炭治郎
- 竈門禰豆子
- 我妻善逸
- 嘴平伊之助
- 不死川玄弥
- 栗花落カナヲ
- 煉獄杏寿郎
- 宇髄天元
- 時透無一郎
- 甘露寺蜜璃
- 冨岡義勇
- 胡蝶しのぶ
- 悲鳴嶼行冥
- 不死川実弥
- 伊黒小芭内
※「禰」は「ネ＋爾」、「煉」は「火+東」が正しい表記となります。
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