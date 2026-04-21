ぬいぐるみを主役にした“ぬい活”がますます盛り上がる中、またしても心をつかむ新たなぬい活アイテムが誕生しました。

【ぬい用安全ベスト】

全4種 ¥300(税込)

※4月21日より順次発売予定

https://tarlin-capsule.jp/product/729

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ぬい専用の安全ベストが登場🦺✨

お手持ちのぬいぐるみに

身の回りを警備してもらいましょう💪

(@tarlin_ccより引用)

ぬい用安全ベスト

まさか、推しぬいに安全ベストを着せる日が来るとは(笑)。暗闇でも目立つリフレクター付きで、付属の「安全+第一」のシールをカプセルに貼れば、ヘルメットになっちゃうという楽しい仕掛けも。本物さながらの仕様とアイデアがすごすぎます。

ラインアップは、「安全ベスト(オレンジ)」「安全ベスト(ネイビー)」「警備ビブス」「STAFFビブス」の全4種。SNSで紹介されると、「建設会社に良さそう」「我が家をニータンズに警備してもらいます笑 自宅警備員」「シーサーちゃんに着せたい!!」「みんな現場勤務になっちゃう!ヨシ!」といった声が。

建設や警備会社の受付に置いたら似合うでしょうね。また、ひとり暮らしで心細いときに部屋で警備してもらったり、夜の外出時に連れて歩けば防犯にもなりそう。慣れない交通整理のバイトだって、このぬいと一緒なら心強い。「活躍の場は不明だけど着せたい～」という声も見られましたが、ぬいの活躍シーンは無限です!

価格は1回300円とリーズナブル。見つけたら、迷わず回しちゃいましょう!