フジテレビの春からの平日報道・情報番組のメインキャスターが一堂に会する番組発表会が20日、東京・台場の同局本社で行われ、『ノンストップ!』の設楽統(バナナマン)・三上真奈アナ、『めざましテレビ』の伊藤利尋アナ・井上清華アナ・生田竜聖アナ、『Live News イット!』の榎並大二郎アナ・山崎夕貴アナ・遠藤玲子アナが登壇した。

設楽統

『ノンストップ!』は従来より前に50分拡大し、9時スタートに。これまではエンタメニュースを中心に伝えてきたが、視聴者の日常に直結するニュース、スポーツ、天気コーナーを新設・拡充する。

さらに、隔週レギュラーだった井戸田潤(月)、小籔千豊(火)、横澤夏子(火)、吉村崇(木)、深澤辰哉(木)が毎週出演。ゆうちゃみ(水)と宮本亜門氏(木)、さらに気象予報士の天達武史氏が新メンバーに加わる。

会の冒頭、フジテレビのアナウンサーたちを従えるように中央に立った設楽を、伊藤アナが「アナウンス部長のポジションですね(笑)」と形容すると、設楽は「ちゃんとした大人に認められた感じがするんで、うれしいです」とご満悦の様子だ。

フジテレビアナウンサー陣を従える設楽

また、9時台が全国ネットになることに伴い、系列各局に向けた番宣コメントの撮影は「30分かかりました」と驚き。入り時間は1時間前倒しとなるが、「この前には仕事がないわけですから、1時間でも2時間でももっとやりたいくらいです」とやる気十分で、伊藤アナは「よろしければ『めざまし』から30分くらい出ていただければ(笑)」とラブコールを送った。

そんな設楽の姿に、『ノンストップ!』初代女性MCの山崎アナは「こんな長寿番組の大御所司会者になられるなんて…」と感慨深げ。設楽も「山崎さんも人生的にもいろんな出来事があって、こんなに髪が短くなるとは。かわいいです」と返し、変わらない名コンビぶりを見せた。

謙遜する山崎夕貴アナ

番組始まって以来の大幅なリニューアルとなるが、設楽は「『ノンストップ!』をやっていて思ったのは、いろんな人が集まって社会ができている中で、その縮図みたいな形で番組があって、いろんな人の意見を聞くこと、それを伝えるのが番組なんだな、と学ばせてもらったんで、そこは変わらないですね。拡大することで人数も少し増えるんで、その中で『ノンストップ!』らしさが出ればいいなと思っています。正直、“空気を変えよう”とは思っていません」という姿勢。

新たに生活に直結するニュースを届けることになるが、芸人のコメンテーターも多い中で心配な人を聞いてみると、「(カンニング)竹山さんぐらいですね(笑)」と答えていた。