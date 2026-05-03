ABCテレビ ・テレビ朝日系列全国24局ネットでプリキュアシリーズ第23弾「名探偵プリキュア!」が毎週日曜 朝8時30分から放送中。5月3日放送第14話「ポチタン、はじめてのおでかけ!」のあらすじが公開された。

5月3日放送第14話「ポチタン、はじめてのおでかけ!」

登校中のあんなとみくるは、生徒会長の金田れいに「学校に持ってきていいカバンは学校指定のものだけ」と、ポーチ姿のポチタンの持ち込みを注意される。れいは、まことみらい学園の理事長の孫娘で、校則や決まりごとに厳しいことで評判だった。

翌日、ポチタンがジェット先輩とキュアット探偵事務所で留守番をしていると、ロンドンのキュアット探偵事務所からキュアアルカナ・シャドウに関する手紙が届いた。ポチタンはあんなたちに手紙を渡そうと、ジェット先輩が目を離した間にひとりで飛び出していってしまう。

学園を目指すポチタンだったが、大きな犬におどろいて道に迷い、街の図書館にたどり着く。館内では、れいが子どもたちに絵本の読み聞かせをしていた。れいの声に聞き入るポチタンだったが、読み聞かせが終わると、れいの前で拍手しているのを見られ、思わずしゃべってしまう。

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