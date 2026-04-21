Aniqueは5月2日より、シリーズ10周年を迎える「魔法つかいプリキュア!」とのコラボカフェを、東京・大阪・福岡の「洒落CAFÉ」にて期間限定オープンする。

「魔法つかいプリキュア!」10周年記念コラボカフェ at 洒落CAFE 〜キュアップ・ラパパ!フラワーカフェへようこそ〜

本コラボカフェでは、シリーズ10周年を迎える「魔法つかいプリキュア!」の世界観やキャラクターをモチーフにした、彩り豊かなオリジナルメニューを楽しむことができる。

開催期間は5月2日～16日。東京・原宿の「洒落CAFEハラカド店」、福岡・博多の「洒落CAFE博多マルイ店」、4月30日にオープンする大阪・心斎橋の「洒落CAFE心斎橋BIGSTEP店」の3カ所で開催される。

「魔法つかいプリキュア!」コラボカフェ at 洒落CAFÉ… コラボメニュー&特典のコースター

コラボメニューでは、キュアミラクル、キュアマジカル、キュアフェリーチェ、モフルンをイメージしたオリジナルドリンク(各990円)や、「苺とモッツァレラの奇跡の魔法サンド」(990円)、「魔法のカラフルサラダサンド」(990円)、「いちごメロンパン」(900円)がラインアップされており、1品注文するごとに「オリジナルコースター(全4種)」がランダムで1枚プレゼントされる。

「魔法つかいプリキュア!」コラボカフェ at 洒落CAFÉ… オリジナルグッズ販売

また、キュアミラクル、キュアマジカル、キュアフェリーチェ、モフルンの描き下ろしビジュアルも登場し、同カフェおよびECサイト「Aniqueショップ」にて、同イラストを使用した「トレーディング ジュエル缶バッジ」(550円)、「アクリルスタンド」(1,650円)、「マグカップ」(2,090円)、「トートバッグ」(2,750円)などのオリジナルグッズも販売される。

「魔法つかいプリキュア!」コラボカフェ at 洒落CAFÉ… オリジナルグッズ

販売期間は5月2日～16日。グッズ購入特典として、税込3,300円購入ごとに「オリジナルブロマイド」(カフェver.全4種、オンライン通販ver.全4種)がランダムで1枚プレゼントされる。

「魔法つかいプリキュア!」コラボカフェ at 洒落CAFÉ… グッズ購入特典

(C)東映アニメーション