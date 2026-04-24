大阪南港ATCにて5月16日～7月12日の土日限定で、「名探偵プリキュア！いっしょになぞとき！はなまるかいけつフェスティバル！」が開催される。時間は9:30～16:30。

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同イベントでは、人気放送中の『名探偵プリキュア！』の世界観を体験できる。盗まれた「クリスタルの花」を巡るなぞときストーリーを中心に、多彩なアトラクションを展開する。

ステージでは、「キュアアンサー」や「キュアミスティック」といった人気キャラクターが日替わりで登場するショーを開催。会場内にはパズルやお絵描きなどの知育要素を含んだアトラクションも設置する。

有料コンテンツの「なりきり写真館」では、3種類のプリキュア衣装から好きなものを選んで写真撮影ができる。撮影した写真はキーホルダーやフォトフレームにして持ち帰ることが可能。

なりきり写真館

自分だけのオリジナル作品が作れる「ペタペタ焼き」や、イベント限定のオリジナルグッズが並ぶプリキュアショップなど、来場記念にぴったりのコンテンツも充実している。

ペタペタ焼き

会場では、シュシュやボトルカバー、チャーム、ミラーなどイベントオリジナルグッズも販売する。

イベントは全日日時指定制で、事前予約を推奨している。4月18日からは、限定デザインのポシェットが付属する「グッズ付きチケット」の先行抽選がスタート。一般発売は4月25日から開始する。ポシェットは2種類の絵柄から選択可能。

グッズ付き入場券 グッズ A柄：キュアアンサー&キュアミスティック

グッズ付き入場券 グッズ B柄：キュアエクレール&キュアアルカナ・シャドウ

チケット料金は、前売が一般1,400円、小人1,000円。当日が一般1,600円、小人1,200円。グッズ付きチケットは2,500円～3,100円(前売・当日等で変動)。

(C)ABC-A・東映アニメーション