6月24日、一番くじONLINEにキュートな「ぷちきゅあ」たちが登場します!

💗一番くじ ぷちきゅあ 発売決定💗

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全13種のオリジナル描きおろしイラストが毎日持ち歩ける雑貨になって登場💞

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⁺⊹˚.6月24日より

一番くじONLINE、限定販売予定🛒

https://1kuji.com/products/petitcure

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お楽しみに💗

(@ichibanKUJIより引用)

プリキュアの小さななかま「ぷちきゅあ」たち、どの子もかわいいですよね。今回の一番くじでは、懐かしのめっぷる・みっぷるをはじめ、歴代のぷちきゅあたちがたくさん登場するのだとか。

発売日は6月24日。1回770円で、オンライン限定とのこと。それ以外の情報はまだ公開されていないのですが、この嬉しいニュースに、SNSでは「わー!!楽しみすぎる」「絶対可愛いやんこんなの」「全13種ってことは、歴代の推し妖精たちが勢揃いですね!」「ユキと大福を狙うのに破産の予感」「やばーーい!!絶対引きます」など、歓喜の声が多数寄せられています。

どんなオリジナルイラストなのか、どんな雑貨がラインアップされるのか楽しみですね。続報をお楽しみに!

(C)ぷちきゅあぱーとなーず