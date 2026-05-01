2026年5月にセブンイレブンで発売される一番くじを一覧でまとめました。発売日や価格、取扱店、購入時の注意点をチェックできます。

【一覧表】セブンイレブンで2026年5月に発売予定の一番くじ

一番くじ たまごっち ～令和で発見！！あのころのお部屋とたまごっち～

一番くじ ドラゴンボール THE CHRONICLE OF GOKU

一番くじ HUNTER×HUNTER ZAOLDYECK FAMILY

一番くじ たまごっち ～令和で発見！！あのころのお部屋とたまごっち～

発売日：2026年05月01日(金)より発売予定

メーカー希望小売価格：1回700円(税10％込)

取扱店：セブン‐イレブン店舗、イトーヨーカドー店舗、ゆめタウン店舗、たまごっち ふぁくとり～！など

ダブルチャンスキャンペーン期間：発売日～2026年08月末日

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一番くじ ドラゴンボール THE CHRONICLE OF GOKU

発売日：2026年05月08日(金)より発売予定

メーカー希望小売価格：1回790円(税10％込)

取扱店：セブン‐イレブン店舗、イトーヨーカドー店舗、ゆめタウン店舗など

ダブルチャンスキャンペーン期間：発売日～2026年08月末日

一番くじ HUNTER×HUNTER ZAOLDYECK FAMILY

発売日：2026年05月22日(金)より発売予定

メーカー希望小売価格：1回850円(税10％込)

取扱店：セブン‐イレブン店舗、イトーヨーカドー店舗、ゆめタウン店舗など

ダブルチャンスキャンペーン期間：未発表

一番くじをセブンイレブンで買う方法

一番くじの購入券をレジに持っていきます。購入券が店頭にない場合は、レジにて購入することができます。レジで支払い後、ボックスからくじを選んで引くと、くじ券に書かれている商品がその場でもらえます。

A賞から設定されている賞品のほか、最後の1個を引くともらえる「ラストワン賞」や、くじのキャンペーンナンバーで当たる「ダブルチャンスキャンペーン」もあります。

一番くじをセブンイレブンで買う時の注意点

店舗によって取り扱い状況が異なるほか、発売時間もさまざまです。また、在庫状況により早期に販売終了したり、購入制限が設けられていたりする場合もあるので、注意が必要です。

まとめ

2026年5月は、セブンイレブンで「たまごっち」「ドラゴンボール」「HUNTER×HUNTER」の一番くじが順次発売予定です。気になるタイトルがある人は、発売日や取扱店を事前に確認し、早めにチェックしておきましょう。