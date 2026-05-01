2026年5月にセブンイレブンで発売される一番くじを一覧でまとめました。発売日や価格、取扱店、購入時の注意点をチェックできます。
【一覧表】セブンイレブンで2026年5月に発売予定の一番くじ
- 一番くじ たまごっち ～令和で発見！！あのころのお部屋とたまごっち～
- 一番くじ ドラゴンボール THE CHRONICLE OF GOKU
- 一番くじ HUNTER×HUNTER ZAOLDYECK FAMILY
一番くじ たまごっち ～令和で発見！！あのころのお部屋とたまごっち～
- 発売日：2026年05月01日(金)より発売予定
- メーカー希望小売価格：1回700円(税10％込)
- 取扱店：セブン‐イレブン店舗、イトーヨーカドー店舗、ゆめタウン店舗、たまごっち ふぁくとり～！など
- ダブルチャンスキャンペーン期間：発売日～2026年08月末日
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一番くじ ドラゴンボール THE CHRONICLE OF GOKU
- 発売日：2026年05月08日(金)より発売予定
- メーカー希望小売価格：1回790円(税10％込)
- 取扱店：セブン‐イレブン店舗、イトーヨーカドー店舗、ゆめタウン店舗など
- ダブルチャンスキャンペーン期間：発売日～2026年08月末日
一番くじ HUNTER×HUNTER ZAOLDYECK FAMILY
- 発売日：2026年05月22日(金)より発売予定
- メーカー希望小売価格：1回850円(税10％込)
- 取扱店：セブン‐イレブン店舗、イトーヨーカドー店舗、ゆめタウン店舗など
- ダブルチャンスキャンペーン期間：未発表
一番くじをセブンイレブンで買う方法
一番くじの購入券をレジに持っていきます。購入券が店頭にない場合は、レジにて購入することができます。レジで支払い後、ボックスからくじを選んで引くと、くじ券に書かれている商品がその場でもらえます。
A賞から設定されている賞品のほか、最後の1個を引くともらえる「ラストワン賞」や、くじのキャンペーンナンバーで当たる「ダブルチャンスキャンペーン」もあります。
一番くじをセブンイレブンで買う時の注意点
店舗によって取り扱い状況が異なるほか、発売時間もさまざまです。また、在庫状況により早期に販売終了したり、購入制限が設けられていたりする場合もあるので、注意が必要です。
まとめ
2026年5月は、セブンイレブンで「たまごっち」「ドラゴンボール」「HUNTER×HUNTER」の一番くじが順次発売予定です。気になるタイトルがある人は、発売日や取扱店を事前に確認し、早めにチェックしておきましょう。