8月22日、一番くじに待望の「ドラゴンボールGT」が登場。最高のラインナップに、ファンから歓喜の声が上がっています!
今回の一番くじでは、スーパーサイヤ人4の悟空やベジータ、そして最強の敵である人造人間スーパー17号のMASTERLISEフィギュアなど全9等級が登場。さらに、「ドラゴンボールGT THE GIGANT NAME」がラストワン賞に登場します。
原作から飛び出してきたかのようなカッコいいビジュアルに、SNSでは「最高だぜ…一番くじ」「GTかっこよすぎる」「もうこれ以上無いラインナップ! ありがとうドラゴンボール、ありがとうGT」「興奮が止まらねぇ…全力で逝きます」「なんやこれ… 理想中の理想すぎるラインナップ 企画、造形、塗装してくれた方々の全ての人に感謝を申し上げたい」「ああああああーー!!! 嬉し過ぎるーーー!!!泣きそう!!」といった声が。発売は8月だというのに、ファンのボルテージは早くもピーク寸前の盛り上がりを見せています!
1回790円。フィギュア全種とNAMEをゲットすれば、ドラゴンボールGTの世界観を再現することができること間違いなし。発売日が楽しみですね。ラインナップはこちらです!
【A賞】超サイヤ人4孫悟空 MASTERLISE
スーパーサイヤ人4に変身した孫悟空を、ハイクオリティなMASTERLISEフィギュアで再現。サイズは約25cm。
【B賞】超サイヤ人4ベジータ MASTERLISE
スーパーサイヤ人4に変身したベジータを、ハイクオリティなMASTERLISEフィギュアで再現。サイズは約23cm。
【C賞】孫悟空 MASTERLISE
ダークドラゴンボールの力で子供の姿にされてしまった孫悟空を、ハイクオリティなMASTERLISEフィギュアで再現。サイズは約13cm。
【D賞】トランクス MASTERLISE
母親ゆずりでメカに強いトランクスも、ハイクオリティなMASTERLISEフィギュアで登場。サイズは約23cm。
【E賞】パン&ギル MASTERLISE PLUS
悟飯とビーデルの子・パンと、ドラゴンボールを食べてしまったことから一緒に旅をすることになったギルのフィギュアが、MASTERLISE PLUSで登場。サイズは、パンが約15㎝、ギルは約5.5cm。
【F賞】超17号 MASTERLISE
17号と新17号が合体した究極の人造人間・スーパー17号が、ハイクオリティなMASTERLISEフィギュアに。サイズは約27cm。
【G賞】アクリルスタンド
【H賞】ダイカットビジュアルボード
【I賞】クリアファイル&ステッカーセット
【ラストワン賞】ドラゴンボールGT THE GIGANT NAME
最後の1個を引くと手に入るラストワン賞には、約36㎝のジャイアントネームが登場。ダブルチャンスキャンペーンにも同様の商品が用意されています。
(C)バード・スタジオ/集英社・東映アニメーション
◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢— 一番くじ『ドラゴンボール』公式 (@1KUJIdragonball) April 9, 2026
一番くじ ドラゴンボールGT
2026年8月22日(土)より順次発売予定
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