8月22日、一番くじに待望の「ドラゴンボールGT」が登場。最高のラインナップに、ファンから歓喜の声が上がっています!

今回の一番くじでは、スーパーサイヤ人4の悟空やベジータ、そして最強の敵である人造人間スーパー17号のMASTERLISEフィギュアなど全9等級が登場。さらに、「ドラゴンボールGT THE GIGANT NAME」がラストワン賞に登場します。

原作から飛び出してきたかのようなカッコいいビジュアルに、SNSでは「最高だぜ…一番くじ」「GTかっこよすぎる」「もうこれ以上無いラインナップ! ありがとうドラゴンボール、ありがとうGT」「興奮が止まらねぇ…全力で逝きます」「なんやこれ… 理想中の理想すぎるラインナップ 企画、造形、塗装してくれた方々の全ての人に感謝を申し上げたい」「ああああああーー!!! 嬉し過ぎるーーー!!!泣きそう!!」といった声が。発売は8月だというのに、ファンのボルテージは早くもピーク寸前の盛り上がりを見せています!

1回790円。フィギュア全種とNAMEをゲットすれば、ドラゴンボールGTの世界観を再現することができること間違いなし。発売日が楽しみですね。ラインナップはこちらです!

【A賞】超サイヤ人4孫悟空 MASTERLISE

スーパーサイヤ人4に変身した孫悟空を、ハイクオリティなMASTERLISEフィギュアで再現。サイズは約25cm。

一番くじ「ドラゴンボールGT」超サイヤ人4孫悟空 MASTERLISE

【B賞】超サイヤ人4ベジータ MASTERLISE

スーパーサイヤ人4に変身したベジータを、ハイクオリティなMASTERLISEフィギュアで再現。サイズは約23cm。

一番くじ「ドラゴンボールGT」超サイヤ人4ベジータ MASTERLISE

【C賞】孫悟空 MASTERLISE

ダークドラゴンボールの力で子供の姿にされてしまった孫悟空を、ハイクオリティなMASTERLISEフィギュアで再現。サイズは約13cm。