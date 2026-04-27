昨年8月に発売された『一番くじ たまごっち ～令和で発見!!あのころのお部屋とたまごっち～』が、再び登場! まさかの再販に、ファンから喜びの声があがっています。

＼再販一番くじ🥚/

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『一番くじ たまごっち ～令和で発見!!あのころのお部屋とたまごっち～』

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限定オリたまやテーブルウェア、ぬいぐるみなどラインナップ👏

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📅2026年05月01日(金)～

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▼詳しくはこちら(引用元)

https://1kuji.com/products/tamagotchi3-2

(@tamagotch_goodsより引用)

「一番くじ たまごっち ～令和で発見!!あのころのお部屋とたまごっち～」

前回大好評だった「一番くじ たまごっち ～令和で発見!!あのころのお部屋とたまごっち～」。子どもの頃たまごっちと過ごした「あのころのお部屋」をコンセプトに、懐かしのアイテムが多数ラインアップ。初代たまごっちの誕生から、長年変化を遂げてきたたまごっちの成長が感じられるアイテムばかりです。

このニュースに、SNSでは「再販きたー!!」「えええええ?! 再販?!?! てんしっちのコンパクトミラーゲット出来る可能性あるってこと?!?!?!」「このまめっちのライト欲しいんだよ 当日行かねば」「今度こそくちぱっちのグラス手に入れるぞ。。。。。」「たたたた大変だ行かないと」といった声が。みなさん、今度こそゲットしようと気合十分ですね。

1回700円。5月1日より順次、セブン‐イレブン店舗、イトーヨーカドー店舗、ゆめタウン店舗、たまごっち ふぁくとり～!などに登場します。ラインアップはこちらです!

【A賞】一番くじ限定! キラ2レインボー Original Tamagotchi

初代「たまごっち」の欧米版「Original Tamagotchi」。ピンクを基調としてレインボーやキラキラ光るシャボン玉がデザインされた平成感満載の一番くじ限定デザインで、本体部分はクリア素材&ラメ入りの特別仕様となっている。

「一番くじ たまごっち ～令和で発見!!あのころのお部屋とたまごっち～」一番くじ限定! キラ2レインボー Original Tamagotchi

【B賞】なつかしまめっちルームライト

1997年発売『トリプルキャラコットキーチェーン』デザインのまめっちルームライト。サイズは約18cm。

「一番くじ たまごっち ～令和で発見!!あのころのお部屋とたまごっち～」なつかしまめっちルームライト

【C賞】てんしっちのたまごっち コンパクトミラー

パール感のあるとってもかわいい仕上がりで、片面は通常の鏡・片面は拡大鏡になっている。選べる全3種で、サイズは約10cm。

「一番くじ たまごっち ～令和で発見!!あのころのお部屋とたまごっち～」てんしっちのたまごっち コンパクトミラー

【D賞】ときめくテーブルウェア

陶磁器製の丸皿(約11cm)ところんと丸いフォルムがかわいいグラス(約8cm)のテーブルウェア。どこか懐かしい平成レトロデザインで、全4種から選ぶことができる。

【E賞】あのころのハンドタオル

綿タオル3種・ジャガードタオル3種の選べる全6種。

【F賞】きらきらラバーチャーム

たまごっち本体デザイン8種、『アイビーズ』デザイン6種、平成レトロデザイン6種のラバーチャームがクリア&ラメ素材で登場。全20種でランダム。

【G賞】なつかしステーショナリー

平成女児に懐かしい、プロフィール帳1種(約12cm)と、メモ帳(約10cm)&ステッカーセット4種(約8〜10cm)の選べる全5種。

【ラストワン賞】みみっちぴょこぴょこぬいぐるみ

最後の1個を引くと手に入るラストワン賞には、手を握ると、みみっちらしく片耳がぴょこぴょこと動くギミック付きのぬいぐるみが登場。サイズは約26cm。

「一番くじ たまごっち ～令和で発見!!あのころのお部屋とたまごっち～」みみっちぴょこぴょこぬいぐるみ

なお、ダブルチャンスキャンペーンには、A賞の「 一番くじ限定! キラ2レインボー Original Tamagotchi」が用意されています。キャンペーン期間は8月末日まで、当選数は50個。

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