今年の夏、一番くじに「Tamagotchi Paradise」が登場。このほど、C賞とラストワン賞の中身が公開されました。

＼発売けって～!🌀/

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「一番くじ たまごっち～ぐるぐる発見!Tamagotchi Paradise!～」

📅7/25(土)より順次発売予定

🔗https://1kuji.com/products/tamagotchi5

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Tamagotchi Paradise発売から

もうすぐ1周年🎉㊗️

ついに一番くじでもと～じょ～🤍

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🪐C賞

たまシッターUFOライト🛸💡

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🪐ラストワン賞

かんらんしゃテープカッター🎡✨

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夏頃の続報をおたのしみに～☆彡

(@ichibanKUJIより引用)

一番くじ たまごっち～ぐるぐる発見!Tamagotchi Paradise!～

今回の一番くじは、もうすぐ1周年を迎える「Tamagotchi Paradise」。公開されたC賞には「たまシッターUFOライト」が、ラストワン賞には「かんらんしゃテープカッター」が登場。どちらも約17㎝という大きさで、なかなかの存在感。ポップなカラーとキュートなデザインがたまりません!!

一番くじ たまごっち～ぐるぐる発見!Tamagotchi Paradise!～

SNSで紹介されると、「たまパラ一番くじはやばい」「しししししろたまズちゃん!!!しろたまズちゃんがいるじゃないか!!!保護しなきゃ!!!」「ラストワン賞のかんらんしゃテープカッター、実用的でかわいいの最高すぎない?」「ぜっっっっっっっったいにやる!!」「C賞は私がいただきます」と話題に。

また、「ほかのラインナップも気になる〜」という声も。どのたまごっちがどんなアイテムで登場するのか、楽しみでしかないですね。発売日は7月25日。それまで、続報をお楽しみに!