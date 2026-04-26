今年の夏、一番くじに「Tamagotchi Paradise」が登場。このほど、C賞とラストワン賞の中身が公開されました。
＼発売けって～!🌀/
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「一番くじ たまごっち～ぐるぐる発見!Tamagotchi Paradise!～」
📅7/25(土)より順次発売予定
🔗https://1kuji.com/products/tamagotchi5
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Tamagotchi Paradise発売から
もうすぐ1周年🎉㊗️
ついに一番くじでもと～じょ～🤍
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🪐C賞
たまシッターUFOライト🛸💡
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🪐ラストワン賞
かんらんしゃテープカッター🎡✨
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夏頃の続報をおたのしみに～☆彡
(@ichibanKUJIより引用)
今回の一番くじは、もうすぐ1周年を迎える「Tamagotchi Paradise」。公開されたC賞には「たまシッターUFOライト」が、ラストワン賞には「かんらんしゃテープカッター」が登場。どちらも約17㎝という大きさで、なかなかの存在感。ポップなカラーとキュートなデザインがたまりません!!
SNSで紹介されると、「たまパラ一番くじはやばい」「しししししろたまズちゃん!!!しろたまズちゃんがいるじゃないか!!!保護しなきゃ!!!」「ラストワン賞のかんらんしゃテープカッター、実用的でかわいいの最高すぎない?」「ぜっっっっっっっったいにやる!!」「C賞は私がいただきます」と話題に。
また、「ほかのラインナップも気になる〜」という声も。どのたまごっちがどんなアイテムで登場するのか、楽しみでしかないですね。発売日は7月25日。それまで、続報をお楽しみに!
＼発売けって～！🌀／— 一番くじ（BANDAI SPIRITS） (@ichibanKUJI) April 20, 2026
「一番くじ たまごっち～ぐるぐる発見！Tamagotchi Paradise！～」
📅7/25(土)より順次発売予定
🔗https://t.co/RJZwTzeGTj
Tamagotchi Paradise発売から
もうすぐ1周年🎉㊗️
ついに一番くじでもと～じょ～🤍
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