JR東日本は、開業150年を迎える大森駅で、鈴木雅之さんによる特別な構内アナウンスの放送やフォトスポットの設置などを6月12日から実施すると発表した。

大森駅は1876(明治9)年6月12日に開業。2026年6月12日に開業150年を迎える。JR東日本は大森駅の開業150年を記念した各種企画を実施しており、6月1日から京浜東北・根岸線の電車に開業150年記念ロゴのヘッドマークを掲出して運行中。6月12～14日に駅前広場で記念のイベントやパレードなど開催を予定している。

スペシャル企画として、大森出身で「ラブソングの王様」とも呼ばれる鈴木雅之さんによる特別な構内アナウンスも実施。6月12日7時から約1年間の期間限定で、7～22時に毎時0分を告げるアナウンスを大森駅中央改札・コンコースと北改札付近で放送する。アナウンスの約25秒前から楽曲が流れ始め、7～10時は「違う、そうじゃない」、11～14時は「ロンリー・チャップリン」、15～18時は「め組のひと(2025 Ver)」、19～22時は「夢で逢えたら(10th Anniversary Solo Version)」が流れるとのこと。なお、ホーム上でのアナウンス放送は行わない。

大森駅中央改札外コンコースに「鈴木雅之さんと一緒に記念撮影できるフォトスポット」も登場。6月12日以降、約1カ月間の設置(各日7～22時)を予定している。