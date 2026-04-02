近畿日本鉄道は2日、「L/Cカー三兄弟 集合記念撮影会」を5月17日に富吉車庫で開催すると発表した。5800系と「シリーズ21」、新型車両1A系を「L/Cカー三兄弟」として富吉車庫線内に並べ、撮影会を行う。「おすすめのツアー」ページで申込み受付も開始している。

ロングシート・クロスシートに転換可能なデュアルシートを備えた「L/Cカー」は1996年から運行されている。当初は既存車両の改造だったが、1997年に新造の5800系が登場。2000年以降に導入された「シリーズ21」の1形式である5820系も「L/Cカー」として登場した。2024年にデビューした8A系、今年デビューした1A系もデュアルシートを採用している。

「L/Cカー三兄弟 集合記念撮影会」で並ぶ3形式のうち、5800系と1A系は名古屋線でも運行している車両だが、「シリーズ21」はおもに大阪エリアで運用している。今回のイベントは、名古屋線の車両基地である富吉車庫で「シリーズ21」を見られる貴重な機会でもある。

当日は午前の部(10～12時)・午後の部(13～15時)に分けて行う。各部とも15分前までに富吉駅へ集合し、係員の案内で富吉車庫へ。「車庫内にお手洗いはございませんので、富吉駅でお済ませください」とのこと。富吉車庫で3班に分かれて撮影を行い、あわせて鉄道グッズ販売も実施。撮影会記念グッズも用意する予定だが、1人あたりの購入数を制限する商品もある。参加記念品として「毎回恒例のアクリルスタンドとオリジナルタオル」が付属する。

募集人員は各部100名ずつ、計200名。大人1名から参加可能だが、「車庫線等、線路内歩行もございますので、小児1名または、幼児ならびに乳児のご参加はできません。小児の参加は保護者同伴に限ります」としている。近鉄の主要な駅から冨吉駅まで往復するツアーとして販売し、旅行代金に往復の運賃(特急料金は除く)とイベント代、記念品代、諸税等が含まれる。近鉄名古屋駅からの旅行代金は大人7,000円、大阪難波駅からの旅行代金は大人1万1,700円、京都駅からの旅行代金は大人1万2,280円とされている。