近畿日本鉄道は18日、南大阪線系統の新型一般車両「6A系」の有料撮影会を古市車庫で5月16日に開催するとともに、大阪阿部野橋駅、近鉄御所駅、橿原神宮前駅から乗車する有料試乗会を5月17日に開催すると発表した。

6A系は南大阪線系統(南大阪線、長野線、御所線、吉野線)で5月から運行開始を予定している新型一般車両。ベビーカー・大型荷物対応スペース「やさしば」、ロングシート・クロスシートの切替えが可能なL/Cシート、バリアフリー対応の多目的トイレ、乗客が個別に扉を開閉できるスイッチを採用し、車内の扉上に大型の液晶ディスプレイを設置。車内防犯カメラは1両あたり4カ所、乗務員と通話できる非常通話装置は1両あたり2カ所設置される。

5月16日の有料撮影会は3回開催(1回目は10時集合、2回目は12時30分集合、3回目は14時30分集合)。各コース内で数グループに分かれ、側面・フリー撮影を60分間実施する。募集人数は各回40名。古市車庫集合とされ、料金に参加者の乗車駅から古市駅までの往復運賃も含まれる。大阪阿部野橋駅発着の場合は大人8,000円・こども6,000円。こどもの参加は大人の同伴が必要となる(乳幼児は参加不可)。

5月17日の有料試乗会はAコース(大阪阿部野橋駅9時30分発・近鉄御所駅10時16分着)、Bコース(近鉄御所駅10時46分発・大阪阿部野橋駅11時32分着)、Cコース(大阪阿部野橋駅12時30分発・橿原神宮前駅13時12分着)、Dコース(橿原神宮前駅発13時40分発・大阪阿部野橋駅14時22分着)を実施。いずれも着駅で解散する。募集人数は各コース120名。料金は大人6,000円・こども4,000円・乳幼児500円。こどもの参加は大人の同伴が必要となる。

撮影会・試乗会ともに申込みは専用ウェブサイトで受け付ける。参加記念品として「6A系デビュー記念鉄道グッズ(内容はお楽しみ)」も用意(撮影会と試乗会で同じグッズ)している。