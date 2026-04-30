バンダイは、『仮面ライダーアギト』『アギト－超能力戦争－』より「CSM変身ベルトGバックルmark7 & ゲージランプGバックル」(49,500円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約受付中、2026年12月発送予定。

2001年に放送された『仮面ライダーアギト』に登場する「仮面ライダーG3 / G3-X」たちGシステムのライダーが装着するバックルと、2026年4月29日公開の劇場版『アギト－超能力戦争－』に登場する「仮面ライダーG7」の変身ベルトがセットになった「CSM変身ベルトGバックルmark7 & ゲージランプGバックル」を、大人のための変身ベルトブランド「COMPLETE SELECTION MODIFICATION（略称：CSM）」シリーズより商品化する。

「CSM変身ベルトGバックルmark7 & ゲージランプGバックル」(49,500円)は、「CSM変身ベルトGバックルmark7」と、「CSMゲージランプGバックル」に換装できるパーツが付属するセット商品。また、「CSMゲージランプGバックル」単体版(33,000円)も発売する。

「CSM変身ベルトGバックルmark7」

「CSM変身ベルトGバックルmark7」は、「仮面ライダーG7」の装着に用いるベルト型の起動デバイスを立体化。

天面のタッチセンサーに触れることで、「G7装着音」が鳴り、正面部分のモニターデザイン部が発光。モニター部分の左右にもタッチセンサーを内蔵しており、６か所をタッチすることで、「ドローン分離・攻撃音」を鳴らすことが可能だ。またモニター部にはドローンの状態を示すLEDも６か所あり、起動させると黄色から緑色に発光色が変化する。

変身後にさらに天面のセンサーをタッチすると、「リミッター解除。オーバードライブ。」というシステムボイスとともに必殺技音が発動する。

「台詞ボタン」を押すと、氷川誠（演：要潤）、小沢澄子（演：藤田瞳子）の台詞音声が鳴り、「効果音/BGMボタン」を押すと劇中の様々な演出音声や劇伴を鳴らすことが可能となり、更なる臨場感のあるなりきり遊びが楽しめる。

「ゲージランプGバックル」

「ゲージランプGバックル」は、「仮面ライダーG3 / G3-X / G3マイルド / G4 / G6」が装着するバックルを立体化したアイテム。

バックル商品にはLEDを多数内臓し、劇中で行われるG3の装着シーンの発光を再現。「装着ボタン」、「効果音ボタン」、「台詞ボタン」、「BGMボタン」を搭載し、劇中の様々な装着・戦闘演出や、ダメージ演出を楽しむことが可能だ。

「台詞ボタン」では、Gシステムの装着者・Gトレーラーの担当者たちの台詞音声を鳴らすことができる。氷川誠（演：要潤）、小沢澄子（演：藤田瞳子）、尾室隆弘（演：柴田明良）、北條透（演：山崎潤）、津上翔一（演：賀集利樹）、水城史朗（演：唐渡亮）、葵るり子（演：ゆうちゃみ）の計7名の台詞を収録。

「効果音ボタン」では、各ライダーの武装音声を鳴らすことができるほか、第10話の緊急脱出演出音を鳴らすこともでき、北條透のG3のなりきり遊びが楽しめる。「BGMボタン」では、劇中の楽曲を全8曲鳴らすことが可能となり、BGM・台詞・効果音により『仮面ライダーアギト』の世界観に浸ることが可能。

セット内容

「CSM変身ベルトGバックルmark7 & ゲージランプGバックル」(49,500円)

変身ベルトGバックルmark7本体…1

ゲージランプGバックル本体…1

共通サイドバックル(右)…1

共通サイドバックル(左)…1

ベルト留め…1

「CSMゲージランプGバックル」単体版(33,000円)

ゲージランプGバックル本体…1

共通サイドバックル(右)…1

共通サイドバックル(左)…1

ベルト留め…1

(C)石森プロ･東映