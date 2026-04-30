公開初日を迎えた映画『アギト―超能力戦争―』(監督：田﨑竜太)の舞台挨拶が2026年4月29日、東京・新宿バルト9にて開催され、田﨑監督と主要キャスト陣がステージに登場。『仮面ライダー』生誕55周年記念、そして『仮面ライダーアギト』放送25周年を記念した本作の公開を楽しみにしていた大勢のファンを前にして、それぞれが心から感謝の思いを述べた。

要潤、観客から「おかえり!」の声

『アギト―超能力戦争―』は、2001年に放送された平成仮面ライダーシリーズ第2作『仮面ライダーアギト』のスタッフ・キャストが再結集し、新たなる魅力を加えて作られた最新の映画作品である。かつて、アンノウンと呼ばれる未知なる脅威と戦った「仮面ライダーG3(G3-X)」装着員・氷川誠(演：要潤)が新たに「仮面ライダーG7」となり、人々を恐怖に陥れる「邪悪な超能力者」たちに立ち向かう物語を描く。

かつてG3、G3－Xの装着員となってアンノウンと戦い、現在は最新鋭の「G7ユニット」を装着する氷川誠役・要潤は「ただいま!」と大きな声で挨拶し、客席からの「おかえり!」の声を浴びて満足そうにほほえんだ後「25年ぶりに、氷川誠として帰ってまいりました。さきほど豊洲(ユナイテッドシネマ・豊洲)でも舞台挨拶をしてきましたが、豊洲も満席、こちらも満席でありがたい限り。一生懸命作りましたので、観ていただいて面白かったら、いろんな人に声をかけてくださり、作品をどんどん広めてくだされば嬉しいです」と語り、口コミで映画の評判がさらに広がっていくことを願った。

レストラン・アギトを経営し、現在は「アギトの力」を失っている津上翔一を演じる賀集利樹は「沢木哲也、もとい、津上翔一として帰ってまいりました! ただいま!」と、『仮面ライダーアギト』のミステリアスな名称設定を活かしながら挨拶。「25年間、みなさんがアギトを好きでいてくれて、アギトの居場所をずっと守ってくださったから、作品を作ることができました」と、根強く『アギト』を愛し続けてくれたファンの存在あってこその新作映画だと、改めて強調した。

小沢澄子管理官が指揮する「Gユニット」のメンバーで、G6ユニットを装着する葵るり子を演じるゆうちゃみは、熱気に満ちた客席のファンの視線を感じつつ「こんなに長く愛されている作品に、私も新キャラクターとして携わることができて、光栄です!」とまぶしい笑顔と共に挨拶した。

新生Gユニット管理官として、るり子や氷川をバックアップする小沢澄子を演じる藤田瞳子は「最近涙もろくなり、ちょっとしたことですぐ泣いてしまうのですが……私も欲しがっちゃっていいですか?」と「ただいま!」「おかえり!」のコール＆レスポンスをリクエスト。あたたかなファンの声を受けて、さっそく大きな瞳をうるませていた。

かつて小沢の部下としてG3ユニットのオペレーションを担当していたが、現在は警視正へと昇格した尾室隆弘を演じる柴田明良は「2001年の映画『劇場版 仮面ライダーアギトPROJECT G4』で同じ場所(当時は新宿東映)に立たせていただきました。あのとき田﨑監督の言った『感激もひとしお』という言葉を、いままた痛感しています」と、25年という歳月の重みをかみしめながら挨拶した。

元警視庁捜査一課のエリート刑事で、元婚約者の死の真相を探るため私立探偵となった北條透役・山崎潤は「井上敏樹にいじり倒されています(笑)」と、脚本家・井上敏樹氏の筆によって今回の映画で縦横無尽の活躍をしていることをほのめかしつつ挨拶。そして「ただいま!」と、マイクを使わず地声で呼びかけて、ファンを感激させた。

かつてアナザーアギトに変身してアンノウンと戦い、命を落としたはずだったが、どういうわけか「復活」を遂げた木野薫を演じる樋口隆則は「みなさんの知らない、未知の世界からこの世に舞い戻りました、木野薫でございます」と、今回の映画での立ち位置同様、謎めいた言葉を交えながら挨拶し、渋い魅力をふりまいた。

田﨑竜太監督

本作のメガホンを取った田﨑竜太監督は、『仮面ライダーアギト』テレビシリーズのメイン監督を務めていた。田﨑監督は「みなさんのあたたかい笑顔、拍手、声援に包まれて幸せです。25年前、30代だった自分に向けて『25年後にこんなすばらしい未来が待ってるぞ』と伝えたい」と語り、にこやかにほほえんだ。

映画のとっておき「裏話」が続出!

全国公開されている映画『アギト―超能力戦争―』の企画は、要をはじめとするキャスト陣による「アギト25周年を記念して、何か作品を作ることができれば」という思いから始まった。

要は「僕たち役者のほうから『やりましょう』と制作陣に声をかけた、逆オファーだったんですけど、それがまさか、こんな風にファンの皆さんから待たれる作品になるとは……」と、まさに感慨深くコメント。そして「映画というものは、観てくださる方たちがいないと成立しないもの。仮面ライダー55周年、アギト25周年、大きな波が合わさって、ほんとうにたくさんの人たちに支えられて完成しました」と話し、絶好のアニバーサリーイヤーに立派な映画作品を作ることができた喜びを新たにした。

要の言葉を受け、賀集もまた「今回は、いろいろな要因が重なって奇跡的に制作することができた映画だと思います。仮面ライダー生誕55年記念という、ちょっと『重い』くらいのものも背負いましたからね」と、1971年に放送開始した第1作『仮面ライダー』の重みをかみしめつつコメントした。

映画のタイトルに「仮面ライダー」の文字が入っていないことについて、要は「いやあ、悩みましたよ。つけるかつけないか、悩んで2日間くらい寝られませんでした。僕が決めたのではないですが(笑)」とギャグを交えつつ「制作側の意図としては、従来の仮面ライダーの枠にとらわれず、たくさんの方たちに楽しんでいただける映画を……という狙いだそうです」と、従来の仮面ライダーファンだけでなく、今まで仮面ライダーシリーズを観ていなかった方たちにも興味を持ってもらいたいという、強い意欲がタイトルに込められていると明かした。

ここで賀集が「『仮面ライダーアギト』テレビシリーズを観たことがないという方、いらっしゃいますか?」と客席を見渡しながら問いかけると、数名が挙手。満足そうにほほえんだ賀集は「要のファンの方たちが観てくれるかもしれないし、この映画がきっかけになって『仮面ライダーアギト』テレビシリーズもまた観てもらえるかも」と、さらなる『アギト』ファンが育っていくことを願った。

クランクアップ(撮影終了日)を迎えたときのことをふりかえった藤田は「私のクランクアップは、『北條巻き』のシーンでした」と、邪悪な超能力者の念力によって北條が工事現場の鉄製ガードフェンスに巻かれ、苦悶するシーンについて言及。すると山崎が「そういう名前(北條巻き)がついてるの?」と仰天しながら口をはさんだ。続けて藤田は「北條くんが巻かれて、ちょっと楽しい気分で撮影していましたけど(笑)、直後にクランクアップです～と言われて、終わってしまう悲しさとの落差で涙がこぼれそうになり、懸命にこらえていたんです。でも挨拶をしているとき、たまたま視線が合った田﨑監督の目がウルウルしていたので、その様子を見た私もこらえきれず泣いてしまいました」と、感激の瞬間を打ち明けた。

山崎はクランクイン(撮影開始)の様子をふりかえり「前日も前々日も会っていたのに、現場に入るとこの2人(要、賀集)が僕を見てゲラゲラ笑いだすんです」と、撮影現場で笑いが起こったことを明かした。すると要が「北條さん、私立探偵になったって聞いていたのに、喫茶店のマスターみたいな服装をしていたから(笑)」と、スタイリッシュに過ぎる北條の衣装に違和感を持ってしまったことを打ち明け、ステージ上を笑いに包んでいた。

撮影前に骨折をしていたという衝撃の告白をしたゆうちゃみさん

本作が「映画初出演」となるゆうちゃみは、撮影でもっとも大変だった出来事に「衣装合わせの3日前に、大きな骨折をしていた」ことを挙げ、会場全体をどよめかせた。ゆうちゃみは「なんとしてでもG6になりたい気持ちのほうが強くて……」と、周囲には「捻挫」だと語って撮影を根性で乗り切ったことを明かしつつ「みなさんの助けもあって、無事クランクアップを迎えられて、幸せです!」と語り、元気な笑顔をふりまいた。

25年の時を経て、それぞれの「進化」を語る!

人間の「進化」をテーマにした本作にちなみ、キャスト陣が25年間でどんな「進化」を遂げたのかという質問がＭＣから寄せられた。要は「20歳のころは朝早く現場に行くとき、起きるのがなかなか大変だったのですが、今ではぜんぜん苦じゃなくパッと起きることができて、なんなら余裕を持って行くことができます。ある意味『退化』かもしれないですが(笑)」と、年齢を重ねたことで「朝が強くなった」という利点を挙げた。

賀集は「『アギト』が放送されていた当時はスマホもＳＮＳもなくて、文字を入力するときはキーボードにタイプするしかなかった。最近になって、ようやくフリック入力ができるようになりました。時間はかかりますけど、これって進化かな?」と、スマホの文字入力のレベルアップを挙げた。するとゆうちゃみから「めっちゃ進化です!」と言われ、賀集が嬉しそうにほほえむ姿が見られた。

ゆうちゃみは「『アギト―超能力戦争―』という作品そのものが、私を進化させてくれました。まさか野良ギャルが仮面ライダーになれるとは思ってなくて、スタッフのみなさん、キャストのみなさんに支えられて……」と、改めて「仮面ライダーに変身できたこと」への喜びを表した。

山崎はゆうちゃみに「たくさんの人に『がんばれば仮面ライダーになれるよ!』という夢や希望を与えられたよね」と、彼女のがんばる姿が大勢の人々に勇気を与えられると語りかけ、大いに励ました。

賀集は「みなさんが『アギト』を愛してくださる、その思いが嬉しいです。この映画を観て、面白かった、楽しかったなと感じてくださった方は、いろんな人たちに声をかけて、ひとりでも多くの方に観ていただきたいと思っています!」と語り、『アギト』ファンの力で映画をいっそう盛り上げていきたいと力強く呼びかけた。

仮面ライダー110周年に思いを馳せる要さん

要は「『アギト―超能力戦争―』公開、そして『真アギト展』開催と、今年はアギトイヤーになりました。以前の舞台挨拶で『100歳になっても(氷川誠役を)やる』と言いましたので、次回はぜひ、仮面ライダー生誕110周年記念作品でお会いしたいです(笑)。長く長く『アギト』を愛してくだされば幸いです。応援してくださるみなさんには心から感謝しています。これからも我々はがんばってまいります!」と、55周年のさらに55年後となるはるか未来の「仮面ライダー生誕110周年」に思いを馳せながら、長きにわたって『仮面ライダーアギト』のキャラクターたちを愛し続けてくれたファンの方々への感謝の気持ちと、キャスト陣一同変わらぬ活躍を続けていくという意欲を示し、舞台挨拶を締めくくった。

ゆうちゃみさん

(C)2026「劇場版アギト」製作委員会 (C)石森プロ・東映