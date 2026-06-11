東京ドームシティ(東京都文京区)のシアターGロッソは、7月30日に映画『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャーVSブンブンジャー』のBlu-ray販売を記念したスペシャルイベントを開催する。
同イベントでは、声出し・歓声・応援OKの応援上映を実施。うちわ・タオル・ペンライトなど応援グッズの持ち込みも可能だ。さらに、『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』百夜陸王／ゴジュウレオン役の鈴木秀脩とファイヤキャンドル役の三本木大輔を迎えた一夜限りのトークショーも開催する。
イベント概要
- タイトル：ナンバーワンな応援を届けろ!映画『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャーVSブンブンジャー』願いを叶えるバクアゲ特別上映会
- 開催日時：7月30日17:30の回(上映後トークショー)／20:00の回(上映前トークショー)
- 上映作品：『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャーVSブンブンジャー』(本編尺64分)
- 登壇ゲスト(予定・敬称略)：鈴木秀脩、三本木大輔
- 場所：東京ドームシティ シアターGロッソ(東京都文京区後楽1-3-61 ジオポリス内)
- 料金：2,800円(※3歳からチケットが必要)
- チケット購入方法：e+（イープラス）・ファミリーマートマルチコピー機にて、6月14日18:00～ 各回上映開始時間まで販売