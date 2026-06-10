バンダイが手掛ける「ガシャポン」シリーズより、6月第2週より順次発売される特撮関連商品を紹介する。今回は、「まちぼうけ スーパー戦隊のおともだち」「仮面ライダーシリーズ めじるしアクセサリーBEST」をピックアップ。特撮ファンはぜひチェックしてほしい。

まちぼうけ スーパー戦隊のおともだち

まちぼうけ スーパー戦隊のおともだち

まちぼうけシリーズにとっても可愛いスーパー戦隊シリーズのおともだちが登場。高い彩色クオリティに加え、各キャラクターのらしさが詰まった表情が魅力的なSDフィギュアだ。価格は400円、種類は全4種。

ラインナップは「もっふん」「ブンドリオ・ブンデラス」「ナビィ」「チケット」。

仮面ライダーシリーズ めじるしアクセサリーBEST

仮面ライダーシリーズ めじるしアクセサリーBEST

バンダイの人気シリーズ「めじるしアクセサリー」に『仮面ライダー』から遂にBESTセレクションが登場。小さいながらも精密に造形しているアイテムが揃い、ガイアメモリはクリア素材で再現している。価格は300円、全10種。

ラインナップは「カードデッキ（龍騎）」「ライダーパス」「サイクロンメモリ」「ジョーカーメモリ」「ポッピングミゴチゾウ」「タカメダル」「オレンジロックシード」「ファインズフォン」「キバットバットⅢ世」「インパクトカプセム」。