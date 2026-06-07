8月1日より東京・文京区の東京ドームシティ プリズムホールにて開催する「KAMENRIDER × PROJECT R.E.D.× SUPER SENTAI スーパーヒーロー夏祭り2026」より、イベント詳細が解禁された。また、6月7日よりチケット販売を開始した。

5つのスペシャルプログラム

今年の「KAMENRIDER × PROJECT R.E.D.× SUPER SENTAI スーパーヒーロー夏祭り2026」では、3大ヒーローがひっきりなしに登場する5つのスペシャルプログラムを実施する。

夏祭り限定の『仮面ライダーゼッツ』アクションショー「仮面ライダーゼッツ SPプログラム」、音楽ライブ「ヒーロー×音楽 アーティスト SUPER SUMMER LIVE」、「響けヒーロー音頭! 和太鼓生演奏 主題歌メドレー」、「スーパーヒーローパレード～ED ダンス SPver.～」「ヒーローと一緒に自由研究!? サイエンスシャボン玉ショー」がラインナップ。

なかでも目玉は、熱いステージが期待される「SUPER SUMMER LIVE」だ。May‘n、BACK-ON、遠藤正明、Beverlyなど、歴代の主題歌を彩った豪華アーティストが日替わりで出演する。

また、初日8月1日は特別プログラムとして、演歌歌手・田川寿美の1日限り出演が決定。6月3日に発売されたばかりの「仮面ライダー音頭～東映特撮音頭集～」に収録された新曲「仮面ライダー音頭」を披露予定だ。

特撮ジャズバー「スーパーヒーロー夜祭り2026」

3大ヒーロー史上初となる大人のためのジャズ企画「スーパーヒーロー夜祭り2026 〜シックにくつろぐ特撮ジャズバー〜」の開催も決定した。

おなじみのヒーロー主題歌が、この夜だけのために特別な本格ジャズアレンジで生演奏。本イベント限定のオリジナルアルコールを嗜みながら、贅沢な生演奏に耳を傾ける至高のひとときを届ける。

チケット販売開始!

今年の「スーパーヒーロー夏祭り」では、500円で一足早く入れるエクスプレスパスが追加。そして、「スーパーヒーロー夜祭り」ではチケットに「ドリンク1杯券」が特典としてつく。詳細情報はイベントHPおよび、イベント公式Xで告知を行う。

KAMEN RIDER × PROJECT R.E.D. × SUPER SENTAI スーパーヒーロー夏祭り 2026

日時：2026年8月1日～12日(計12日間)

第1部：9:30～13:00、第2部：13:30～17:00

スーパーヒーロー夜祭り 2026～シックにくつろぐ特撮ジャズバー～

日時：2026年8月3日、4日、8日、9日(計4日間)

時間：18:30～20:00

入退場自由、年齢制限無し

会場

会場：東京ドームシティプリズムホール(東京都文京区後楽1丁目3−61)

アクセス：JR・都営三田線「水道橋駅」、東京メトロ丸ノ内線・南北線「後楽園駅」、都営大江戸線「春日駅」下車

チケット情報

「スーパーヒーロー夏祭り 2026」：大人3,500円、こども1,900円、

「スーパーヒーロー夏祭り 2026」エクスプレスパス：大人4,000円、こども2,400円(各開場時間の5分前に入場が可能)

※3歳以上はチケットが必要

※いずれの券種も完全日時指定制 ※その他HPの注意事項を確認のこと

スーパーヒーロー夜祭り 2026～シックにくつろぐ特撮ジャズバー：一般5,500円

※特典として「ドリンク1杯券」をプレゼント

※3歳以上はチケットが必要

※日付指定制

※その他HPの注意事項を確認のこと

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