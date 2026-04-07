「田中さんは1人で十分なんだよね」お笑いコンビ・おぎやはぎの小木博明が、元TBSアナウンサーで俳優の田中みな実について熱弁した――。

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「このラジオであなたの素が出ている」「すごい面白い」

3月28日のTBSラジオ『ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム』(毎週土曜18:30～19:00)にゲスト出演した小木。「俺ね、田中みな実っていう人間が、ここまでどんどん成長して、みんなに好かれて。こうやって第一線でずっとやっていけるのも、すべてこのラジオのおかげだと思ってる」と熱弁。「このラジオがなかったら、あなたはもう終わってたと思う。このラジオであなたの素が出て、すごい面白いじゃん」と語ると、田中は、「ありがとうございます。面白いが一番うれしい!」と素直に喜んだ。

小木は、田中について、「バラエティ番組とか出てると、キャラを入れなきゃいけないし。本当の田中みな実ではないじゃない?」とする一方、「このラジオは結構、素じゃない? 素なのかどうか、本当はわからないけど……。あそこの汚いオヤジたちをさばいてる姿とか。そういうのなんかいいな～と思って」と吐露。その後も、「ホステスさんだったら、絶対ナンバー1になれる人じゃん。日本一の店舗持ってそう。すごい成功するじゃん、絶対」と称賛が止まらず、田中は、「今でも?」とうれしそうに返した。

また、TBSラジオ『木曜JUNK おぎやはぎのメガネびいき』へのゲスト出演について、「矢作さんに会いたいな」と前向きに語った田中。しかし、「ゲストは1人だけね。何人か女の子がいるうちの1人は無理。嫌だ。それはごめんなさい」と“条件”をつけ、「なんか自分を発揮できない」とその理由を告白。小木が、「わかる。田中さんは1人で十分なんだよね。夜の飲みも、2～3人呼んじゃダメ。1人で来ないと盛り上がんない」と共感すると、「そうですね。黙っちゃうからね。様子うかがっちゃうから」と苦笑していた。

【編集部MEMO】
田中みな実がパーソナリティを務めるラジオ番組『ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム』は、田中とリスナーが教養・作法・趣味を身につけ、「より人生を楽しく、より素敵な人物になるため」の“人間力向上”トークバラエティ。各界のスペシャリストをゲストに迎え、“人生を豊かにするヒント”を教わる。

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