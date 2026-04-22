「弘中ちゃんも、滝沢カレンちゃんも結婚してるじゃん? だから……」俳優の田中みな実が、最近の悩みを打ち明けた――。

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「めったに外食しない」「月に1回とか」

18日のTBSラジオ『ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム』(毎週土曜18:30～19:00)で、「めったに外食しない。月に1回とか。ランチ入れて月2回あるかないか」と語った田中。一緒に外食する相手も決まっているそうで、「ランチ行くなら、雄飛さんとおそば行くとか。弘中ちゃんとか、さっしーとか」と、ホフディラン・小宮山雄飛、テレビ朝日の弘中綾香アナウンサー、タレント・指原莉乃の名前を列挙。基本的には、自炊しているといい、「友達がうちに来て、私がご飯作ることもある」とも明かした。

決まった人としか会わないという田中だが、「土日空いちゃったときに、誰も遊んでくれないの……」という悩みも。「ワンちゃんと一緒にお散歩してくれたりとか。お天気もいいし、一緒に散歩行こう! っていうお友達だったり」と気軽に会える“友人”を欲しているようで、「弘中ちゃんも、滝沢カレンちゃんも結婚してるじゃん? だから、やっぱり土日は、みなさん家族で過ごすんだよね」とポツリ。ゲスト出演したジェーン・スーが、「プロレス行こうよ!」と誘ったが、「ヤダヤダ! 無理無理!」と全力で拒否していた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。

【編集部MEMO】
田中みな実がパーソナリティを務めるラジオ番組『ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム』は、田中とリスナーが教養・作法・趣味を身につけ、「より人生を楽しく、より素敵な人物になるため」の“人間力向上”トークバラエティ。各界のスペシャリストをゲストに迎え、“人生を豊かにするヒント”を教わる。

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