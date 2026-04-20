「老若男女に好かれる」俳優の田中みな実が、TBS時代の同期アナウンサーの“魅力”を語った――。

田中みな実

「笑顔ベースの人は絶対に好感持たれる」

11日のTBSラジオ『ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム』(毎週土曜18:30～19:00)では、新生活に向け、“人と仲良くなる方法”の話題に。ゲストのドランクドラゴン・鈴木拓は、相方の塚地武雅について、「相方はしゃべってない。俺は、仲良くなんなきゃと思って、みんなと話す」そうだが、「気がついたら、俺の周りに誰もいなくて。相方の周りに人がいる」と吐露。その理由を、「相方が笑ったりすると、みんなうれしいのよ。だから、みんな最後は相方と話してる」と明かした。

そのため、“人と仲良くなる方法”について、「とにかく笑ってるだけでいい」「ニコニコしてるだけで十分」と実感を持って伝えた鈴木。一方の田中も、「ニコニコしながら、“うんうん”ってうなずくだけで、すごい好感がある。それってかわいくない?」と同調。「基本、笑顔ベースの人って、絶対に好感持たれると思ってて。塚地さんもそうでしょ?」と続けながら、「同期の江藤愛ちゃんもそうなのよ。江藤さんも基本、笑顔なの」と江藤アナウンサーの人当たりのよさを称賛した。

これに鈴木が、「全然違うもんね。田中さんとイメージが」と語ると、田中は、「私は基本、真顔が怖いから……」と自虐して苦笑い。「江藤は確かに、老若男女に好かれる。誰からも好かれる笑顔と雰囲気。やわらかくて丸い雰囲気」と大絶賛すると、鈴木に、「確かにいいですよね。田中さんはちょっと違いますもんね。キッとしてて」とまたもイジられ、「人それぞれ持ち味があるから」とピシャリ返していた。