「今年だけは、いい思い出にしときたい」お笑いタレントの有吉弘行が、“驚きのニュース”に歓喜した――。

有吉弘行

「今年だけはモリモリ食べて、いい思い出にしときたい」

26日のJFN系『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』(毎週日曜20:00～21:55)で、「これ久々に驚いたニュース」と切り出した有吉。続けて、「こんな世の中で、ウナギが豊漁で値下げする店が増加。卸価格が昨年に比べて25%減」というニュースを読み上げ、「よく値下げするな～っていう。物価だって、こんだけ上がっててさ。燃料費がなんだつって。値下げなんてありえないじゃん。それでこれってすごくない(笑)? 嘘だろ!? 本当かよ!? っていう」とテンションを上げた。

ウナギは昨年の豊漁で仕入れ値が下がり、値下げに踏み切る専門店が増加中。有吉は、「今年で最後だと思うよ。生きてるうちに、ウナギが豊漁で値段が安いなんてのは。俺、あと30年生きたとしてもラストじゃないかな。だから、今年だけはモリモリ食べて、いい思い出にしときたい」と吐露。アシスタント陣から、「うれしい」「ありがたい」と声が上がると、「もうウナギ食べたくないよ～ってぐらい食べといたほうがいいんじゃない? 今年、食べだめして」と勧めていた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。