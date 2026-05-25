お笑いコンビ・爆笑問題の太田光が、17日放送のTBSラジオ『爆笑問題の日曜サンデー』(毎週日曜13:00～17:00)で、ゲスト出演したタレントの渡辺正行への感謝を語った。

太田光

渡辺正行からのエール「自分の事務所でちゃんと頑張れ」

爆笑問題はかつて事務所独立に伴い、一時的にテレビなどから姿を消すことになった。当時について、太田は、「唯一使ってくれたのはこのリーダーなんですよ」と回顧。渡辺から、「うちはそういうの関係ないから。事務所とかなんとかって」と声をかけられたことを明かした。

その言葉通り、爆笑問題は渡辺が「渋谷La.mama」で主催するお笑いライブに継続して出演した。その後、1993年に芸能事務所「タイタン」を設立すると、同年には「NHK新人演芸大賞」を受賞し、再びブレイク。さらに、1996年からは主催ライブ「タイタンライブ」もスタートさせた。

すると渡辺からは、「お前らもうタイタンライブ始めたんだから、もうこっち出なくていいよ」と告げられたとのこと。太田が、「いや、恩返しだから出してください」と返したところ、「もう、うちはいい。お前は自分の事務所でちゃんと頑張れ、そっちを守れ」と背中を押されたと振り返った。

太田は、「今なかなかしゃべらない話ですけれども、こういう真面目なことも言えるんだなってその時に思いましたね」としみじみ回顧。さらに恩返しとして、渡辺が所属するトリオ・コント赤信号を「タイタンライブ」100回記念公演に招いたものの、「ド滑りしてた。なんだこのネタって」とオチをつけて笑いを誘っていた。