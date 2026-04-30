まんまるボディーに長いくちばしが特徴的な、ニュージーランドの国鳥「キーウィ」。その愛らしいビジュアルを生かした「醤油差し」がガチャに登場し、話題となっています。

8月にとうとうキーウィの醤油差しがガチャとして発売することになりました!食卓でぜひ飼ってあげてください。

(@issikazu20より引用)

キーウィの醤油さし

こちらが、8月に登場する「キーウィの醤油さし」です。人気アイデアクリエイター・いしかわかずやさん考案の商品で、カプセルトイだというのに、ちゃんと使えるんです。さすがです!

キーウィの醤油さし

1回500円で、ラインアップは、「醤油用」「お酢用」「ラー油用」「ぽん酢用」の全4種。SNSで紹介されると、「すごく…すごくいい!!!おめめもつぶらでいい!!!」「これは!欲しすぎる…!!」「地味にガチャって飼って愛でたいまである」「10個飼うわ!買うわ!」「発想が可愛すぎるし、食卓に置いたら癒しになるやつだね」と、発売前から話題に。これはぜひ、食卓に並べて飾りたい!

ちなみに、8月のガチャ登場を前に、楽天市場等のECサイトにてコンプセット(2000円)の予約販売が行われています。コンプしたい方は、チェックしてみてくださいね。