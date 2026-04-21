鎌倉土産の定番として人気の「鳩サブレー」ですが、製造・販売する老舗菓子店「豊島屋」さんは、鳩をモチーフにしたかわいいグッズも手がけています。先日も、新作の鳩グッズ『鳩ぴ郎(きゅうぴろう)』を発売すると、SNSで話題に。

唐突ですが本日より新しい「鳩グッズ」が登場します。

鳩の形をしたクッションかと思いきやネックピローに大変身、その名も『鳩ぴ郎(きゅうぴろう)』でございます。

ご旅行のおともに、ハート形のカラビナが付いています。

みなさまとご一緒にお出掛け出来れば幸いかと思います。

税込価格3,900円、「鳩グッズ」は本店限定販売となっております。

(@hato.0810.36より引用)

以前、サブレー型のふわふわクッションが発売され話題となりましたが、今回は、広げるとネックピローに変身するという仕掛けが。しかもカラビナ付きなので、長距離バスや長時間のフライトなど旅グッズとして大活躍。見た目のかわいさと心地いい肌触りで、ぐっすり眠れること間違いありません!!

Instagramで紹介されると、「ぎゃー!かわいいいいい」「これは素敵なネックピロー。安心して鳩(休)眠できますね」「この変身ぶりにビックリです。旅用に欲しいので鎌倉行きます」「豊島屋さんにはグッズ作りの天才がおるな」「また鎌倉に行く口実ができた〜」と話題に。

また、鳩(きゅう)と枕(ピロー)を足した『鳩ぴ郎』という商品名に、「かわいい!名前笑った!笑」「キューピロー笑 ネーミングがさすがです」と反応する人も。名前を呼ぶたびにほっこりしちゃいますね。「鳩ぴ郎」と一緒なら、長旅も安心です!

ちなみに、持ち運び時のサイズは約縦28㎝、横37cm、厚さ12㎝。

ネックピロー時の後ろ姿はこんな感じ(笑)。

どこから見てもかわいくて癒されますね。豊島屋本店限定商品となっていますので、お迎えしたい方は、鎌倉まで足をのばしてみてはいかがでしょうか。