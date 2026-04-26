たぬきの「たぬきち」やシーズーの「しずえ」さんなど、どうぶつの住人たちが主役の人気ゲーム「どうぶつの森」。その可愛い住人たちが8月、アクリルマグネットになってお菓子売り場に登場。その数、なんと24種! 充実したラインナップに、SNSで歓喜の声があがっています。

【✨発売決定&予約開始✨】

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📅2026年8月 発売予定

『どうぶつの森 キャラマグネッツ』

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#どうぶつの森 に登場する住民たちが

立体感のあるアクリルマグネットになって登場!!

メッセージカードデザインのメモカードも付属します🎁

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詳細👉

https://bandai.co.jp/candy/products/2026/4570117933912000.html

(@candytoy_cより引用)

『どうぶつの森 キャラマグネッツ』

こちらが、8月に発売されるバンダイの食玩『どうぶつの森 キャラマグネッツ』(297円)です。ソーダ味のガム(1個)と一緒に、どう森キャラのマグネット(1個)とメモカード(1枚)がセットになっているんです。マグネットは厚さ約5mmと立体感のあるアクリル素材仕様で、全24種。メモカードは、ゲーム内に登場するメッセージカードのデザインで、こちらも10種類もあるのだとか。

今回登場するキャラクターの名前はこちら。

このラインナップに、SNSでは「キャラメルちゃんがいるー!!!」「モーリーとロドリー居るの嬉しい」「わたしの推しが何人もいる! ジョニーがいるだなんてッ サイコゥーかよ!!」「パッチがいるー!!!!! 可愛い!!」「フーコとはにわ君がいるのを見て、ラインナップが神だと気付きました」と、推しを見つけては喜ぶファンが続出。

中には、「これ箱買いしたいんだが!」「全24種!?これは箱買い確定ですね」とコンプを目指す人も。どれが出てもかわいいのも嬉しいポイントです。8月になったら、お菓子売り場で探してみてくださいね。

(C) Nintendo