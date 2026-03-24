『ぐりとぐら』や『魔女の宅急便』など、創作絵本や童話を販売する「福音館書店」が、このほど段ボール箱をリニューアル。公式オンラインストアで注文すると、かわいい箱で届くんです!

✨お知らせです✨

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福音館書店の段ボールが新しくなりました!🎉🎉

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公式オンラインストアでのお届けに使用を開始しています🚚📦

(@Fukuinkan_PRより引用)

『ぐりとぐら』の段ボール箱、とっても可愛いですね。他にも『魔女の宅急便』や『こんとあき』デザインも。

公式オンラインストアで書籍を購入すると、この新しい段ボール箱で届くのだとか。ネット商品が段ボールで届くと、通常は、段ボールを畳んで縛って捨てに行くのが面倒に感じるものですが、これは永久保存決定の可愛さ。思い出の品や、子ども部屋の整理箱として活躍しそうです!

このニュースに、SNSでは「なんて可愛いダンボール!」「これで届くと思うとワクワクするね!」「ダンボール目当てでポチってしまいそう」「捨てれないやつ! 可愛すぎる。 ダンボール売って欲しいなー」と話題に。絵本が届くだけでもワクワクするのに、この箱で届くと思うと嬉しくてたまりませんね。

ちなみに、絵柄はランダム。また、1冊や2冊の注文だと、無地の封筒での発送になるので要注意。段ボールで発送してもらうには、ある程度の冊数または重さが必要なのだとか。おうち用のほかに、出産や入学祝い、お友達へのプレゼント用としてまとめて注文するのもありかも。この機会にぜひ、福音館書店公式オンラインストアをのぞいてみては?