「私はキングサイズのベッドにしてて……」元TBSアナウンサーで俳優の田中みな実が、大きなベッドに寝るワケを語った――。

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ゲストの小木博明も「ええっ! すごい!」とビックリ

28日のTBSラジオ『ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム』(毎週土曜18:30～19:00)では、睡眠の話題に。田中は、「深い睡眠って、寝返りを打つことで生まれるらしいですから。寝返りをいかに打てるかなんですって」と話した田中は、「だから、私はキングサイズのベッドにしてて。端から端まで、ゴロゴロゴロゴロ……」と広いベッドで寝ていることを告白した。

ゲスト出演したおぎやはぎの小木博明は、「ええっ! すごい!」と驚きつつ、「俺、そういう子、嫌だなと思ってたの。パートナーとしてね。一緒にいるとき、嫌じゃん。当たってきたりとか」と吐露。田中は爆笑しながら、「寝相悪いんじゃないの。体と脳がリセットされるの」とたしなめると、「それ知らなかった。だから、注意してたぐらい。寝相わりーな! って。申し訳ないな～」とこぼしていた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。

【編集部MEMO】
田中みな実がパーソナリティを務めるラジオ番組『ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム』は、田中とリスナーが教養・作法・趣味を身につけ、「より人生を楽しく、より素敵な人物になるため」の“人間力向上”トークバラエティ。各界のスペシャリストをゲストに迎え、“人生を豊かにするヒント”を教わる。

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