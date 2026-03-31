「私はキングサイズのベッドにしてて……」元TBSアナウンサーで俳優の田中みな実が、大きなベッドに寝るワケを語った――。

田中みな実

ゲストの小木博明も「ええっ! すごい!」とビックリ

28日のTBSラジオ『ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム』(毎週土曜18:30～19:00)では、睡眠の話題に。田中は、「深い睡眠って、寝返りを打つことで生まれるらしいですから。寝返りをいかに打てるかなんですって」と話した田中は、「だから、私はキングサイズのベッドにしてて。端から端まで、ゴロゴロゴロゴロ……」と広いベッドで寝ていることを告白した。

ゲスト出演したおぎやはぎの小木博明は、「ええっ! すごい!」と驚きつつ、「俺、そういう子、嫌だなと思ってたの。パートナーとしてね。一緒にいるとき、嫌じゃん。当たってきたりとか」と吐露。田中は爆笑しながら、「寝相悪いんじゃないの。体と脳がリセットされるの」とたしなめると、「それ知らなかった。だから、注意してたぐらい。寝相わりーな! って。申し訳ないな～」とこぼしていた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。