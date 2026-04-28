「お姉さん!」元AKB48の柏木由紀が、カプセルトイを楽しんでいた際の出来事を自身のXで報告。並んでいる人たちに声をかけられたことをきっかけに、“お目当て”を手に入れたエピソードが話題となっている。

柏木由紀

柏木由紀、“推し活”中に身バレせずにトレード成立

柏木は、22日に自身のXを更新し、サンリオのキャラクターフィギュアが入ったカプセルトイを回しに行ったことを報告。狙っていたのはマイメロディ(通称・マイメロ)だったようで、「私のiPhoneについてるマイメロのストラップを見て『お姉さん! マイメロ当たるといいですね!』と後ろの方が声をかけてくれて」と、同じくカプセルトイを回しに来た一般人から声をかけられたという。

そして、柏木がカプセルトイを回したところ、コロコロクリリンが複数当たってしまったそう。すると、「コロコロクリリンがかぶったのを横から見てた方が『マイメロあります! 交換しませんか!』と声をかけてくれて」とお目当てのマイメロディとの交換を持ちかけられ、無事に手に入れたことを明かした。

「最高のガチャ日和!」と大満足の様子でつづった柏木。最後に「もちろん私だとバレてません」と“身バレ”しなかったことを伝えていた。

ファンからは、「知らぬ間にゆきりんとガチャ交換してる人すごい(笑)」「ゆきりんもガチャに並ぶの!?」「優しさの連鎖や」「その場でゆきりんと交換できる世界って……」「一般人に混じってオタ活してるの良すぎる」「バレないの何で」といった驚きの声が相次いで寄せられ、同ポストは現在までに表示回数が240万回を超えるなど反響を呼んでいる。